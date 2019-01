Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Novità su gravidanza e nozze a Pomeriggio 5: primo shopping per il bebè

È un momento molto importante per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, aspetta un figlio. L’annuncio è stato fatto nel salotto di Domenica Live, dove la Perrotta ha dichiarato: “Un mese fa ho passato un periodo in cui non stavo molto bene, però non ero particolarmente preoccupata dopo di che una sera ho sentito il profumo che ho tanto amato, quella volta mi ha dato molto fastidio. Allora, preoccupatissima torno a casa e con uno strano sentore chiedo a Pietro di prendermi un test di gravidanza. Così ho scoperto di essere già incinta di 2 mesi.” Oggi, nella puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso torna a parlare della coppia, svelando retroscena e novità in merito alla gravidanza e all’imminente matrimonio.

ROSA PERROTTA INCINTA: PRIMO SHOPPING PER IL BEBÈ

Barbara d’Urso manda in onda un dietro le quinte di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, durante la quale l’ex tronista di Uomini e Donne racconta di cosa è capitato al momento della lettura del test di gravidanza. “Io non avevo capito nulla, all’inizio credevo fosse negativo. È stato poi Pietro ad abbracciarmi felice e lì ho capito” racconta Rosa. Poi, in studio, la conduttrice di Pomeriggio 5 svela che le telecamere del suo show hanno seguito la Perrotta e sua mamma nel corso del primo shopping per il bebè in arrivo. Immagini molto dolci, durante le quali non mancano momenti di commozione sia per Rosa che per la mamma di fronte al pensiero dell’arrivo di un figlio. Intanto, il pensiero va anche alle nozze che, confermano, si terranno a giugno.

