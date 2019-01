SFOOTING/ L’uovo di Instagram batte il record mondiale di like: è un mondo di “egg-oisti”?

Domanda a bruciapelo: ce l’avete un profilo Instagram? Se la risposta è no, allora basta, chiuso, stop, fine del pezzo. E arrivederci a martedì prossimo!

Ma come fate a non avere un profilo Instagram? Sarete mica di quelli che danno ancora del lei quando incontrano persone a loro sconosciute? Che magari si tolgono pure il cappello davanti alle signore cosiddette perbene? Che bloccano la propria auto per far passare i pedoni sulle strisce? Che comprano all’edicola il Corriere più la Gazza??? “Ma mi facci il piacere!”, detto alla Totò maniera.

Si vede che non avete Instagram! Ma volete mettere? Tutti ne parlano, tutti ce l’hanno, tutti lo usano: persino la nonna, che pubblica le foto di suo nipote; e ovviamente ce l’ha il nipote, che non pubblica le foto della nonna, ma quelle della sua prorompente fidanzata; la quale, manco a dirlo, non solo possiede un profilo ufficiale con pudiche foto in compagnia del suo fidanzato (nonché nipote della nonna di cui sopra); è pure titolare di un tanto seguito quanto anonimo profilo sul quale mostra per intero ai suoi compiaciuti followers (che già ammontano a qualche migliaio) le sue generose procacità, all’insaputa del fidanzato (e naturalmente anche della nonna).

Ma poi… vuoi sapere dove va in montagna Alba Parietti? Su Instagram c’è! Vuoi usare lo stesso vaporoso shampoo di Federica Panicucci? Lo puoi scoprire su Instagram! Vuoi toglierti lo sfizio di indovinare quale macchina tireranno fuori Mauro Icardi o Cristiano Ronaldo dai propri fornitissimi garage il venerdì mattina? Usa Instagram e soddisferai le tue curiosità! Vuoi sapere se c’è qualche lumacone che al lavoro ronza intorno a tua moglie? Beh, non è che da Instagram puoi pretendere tutto, ma proprio tutto. Per questioni del genere, più di Instagram… meglio Tom Ponzi!

Non scambiate questa lunga introduzione (ma più che un’intro a noi sembra già un bel pezzo alla… Intro Montanelli! Ci perdonerete la modestia…) per un’inutile digressione, semmai consideratela come una doverosa premessa per servirvi su un piatto d’argento la notizia dell’incredibile record che ha aperto il 2019: la foto di un semplice uovo ha catturato, e sta catturando ancora, un like dietro l’altro; siamo già oltre i 45 milioni di cuoricini, che frantumano il primato precedente di Kylie Jenner, della quale anche noi ignoravamo l’esistenza, ma che è pur sempre sorella minore di Kendall Nicole Jenner, nonché sorellastra di Kim e Kourtney Kardashian. Hai detto niente! Ebbene, la presentazione di un’immagine della figlia neonata della sopracitata attrice e modella statunitense aveva raccolto dalla platea social ben 18 milioni di like. Invece l’appello “World_record_egg” (un semplice uovo su fondo bianco postato il 4 gennaio da un account misterioso) ha rotto il guscio dell’indifferenza. È proprio vero – e il buon Arrigo Sacchi aveva già capito tutto nei lontani anni ’80, decisamente meno social di oggi – che a volte per avere successo nella vita bisogna essere un po’ attendisti, avere un pizzico di fortuna e una giusta dose di intuito. Esattamente come profetizzava il vate di Fusignano: “Occ (occhio), pazeinza (pazienza) e bus del cu (libera traduzione che lasciamo al vostro istinto primordiale)”.

Lascia davvero allibiti un record di simili proporzioni, un po’ come se un anonimo sprinter corresse i 100 metri frantumando il 9”58 di Usain Bolt per portarlo ampiamente sotto i 9 secondi.

Ponendo la questione su un piano filosofico, potremmo forse dire che l’uovo su Instagram è il trionfo dell’ovio? Oppure che, dopo il pensiero debole, il pensiero laterale e il pensiero fluido, ora si fa avanti il pensiero sodo? O ancora: siamo forse agli albumi di una nuova epoca, dominata dagli “egg-oisti”?

Da parte nostra, inguaribili competitivi quali siamo, rilanciamo la sfida. Perciò, se una ben definita forma ellittica posta su un fondo bianco possiede la capacità di ipnotizzare ed entusiasmare le folle social, cosa potrebbe succedere se postassimo… già, ma cosa? Almeno apparentemente, il ventaglio delle scelte è amplissimo: una sedia? una fetta di prosciutto? una penna? un muro bianco su fondo bianco?

Volendo chiedere consiglio, ci siamo rivolti al solito Zingarelli, un vocabolario che sa tante cose perché le ha rubate qua e là in giro per il mondo postandole poi sui social con grande soddisfazione (soprattutto in termini di ricavi economici). E ci ha dato qualche dritta interessante.

Mariolino Corso, per esempio, mitico giocatore dell’Inter di Herrera negli anni ‘60, uomo di lungo corso, posterebbe una foglia morta, quelle sue mitiche punizioni a scavalcare la barriera che a San Siro suscitavano ogni volta unanimi ovazioni.

Dalla vecchia Dc potremmo prendere spunto per postare almeno una delle più volte auspicate “convergenze parallele”. Chissà quanti artisti, nel campo dell’arte pittorica e grafica, potrebbero prenderne spunto e stilarne una n…uova corrente.

Senza scordarci di alcuni modi di dire che cascherebbero a fagiuolo: iniezione di fiducia, bagno di umiltà, cercare il pelo nell’uovo… Tenendo sempre presente la madre di tutte le domande fondamentali sul senso della vita: “È nato prima l’uovo o la gallina?”.

Postate, gente, postate!



