UNA VITA, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 22 gennaio: le pene d’amore di Elvira e Blanca

Martedì 22 gennaio, alle 22.25, Rete 4 trasmette una nuova puntata serale di Una Vita, la soap opera spagnola che continua ad incollare i telespettatori ai teleschermi con grandi colpi di scena ed emozioni. Nonostante l’addio di Cayetana Sotelo Ruz, infatti, gli inquilini di Acacias 38 sono i protagonisti di tragedie e grandi storie d’amore che conquistano il pubblico italiano. Nelle puntate attualmente in onda, protagonisti delle vicende sono due triangoli: quello formato da Elvira, Simon e Adela e quello di Diego, Blanca e Samuel. Grandi storie d’amore che, però, tormentano i protagonisti alle prese con decisioni difficili per il proprio cuore. Anche Rosina e Liberto, però, nonostante un matrimonio ormai consolidato, stanno vivendo un periodo delicato: la madre di Leonor è davvero incinta? Infine, Antonino e Lolita riusciranno a coronare il loro sogno d’amore? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

ELVIRA NON RINUNCIA A SIMON

Elvira Valverde non ha alcuna intenzione di rinunciare a Simon. Nonostante quest’ultimo abbia sposato Adela, la figlia del colonnello non riesce a nascondere i propri sentimenti. Dopo aver convinto il padre a restare ad Acacias 38 promettendo la sua devozione, Elvira capisce di non poter più nascondere i suoi incontri con Simon. Per non dover rinunciare all’uomo che ama corrompe la guardia del corpo assunta dal colonnello per controllarla. Nel frattempo, Trini e Lolita sono sempre più preoccupate per Antonito. La domestica si sente in colpa per la situazione e non riesce a vivere serenamente la sua storia d’amore. A rassicurarla, però, è Trini. Le due donne, così, riescono a convincere Victor ad assumere Antonito in pasticceria. Sarà un nuovo inizio per la giovane coppia?

UNA VITA: BLANCA TRA SIMON E ADELA

Diego mostra a Simon il gioiello disegnato da Blanca con il quale decidono di creare un gioiello omaggio per il padre. La giovane, pur avendo sposato Samuel, non riesce a sopprimere i propri sentimenti nei confronti di Diego mentre Ursula continua ad avere un atteggiamento accondiscendente nei confronti di Samuel destando sospetti in Carmen. L’infermiera che ha sempre visto l’ex domestica ostile nei confronti dei figli di Jaime, non riesce a giustificare il modo di fare di Ursula nei confronti di Samuel. Cosa starà architettando l’ex domestica? Nel frattempo, Susana vede Leonor e Liberto con un cavallino di legno e pensa che la giovane sia incinta. Delusa, affronta Rosina che è così costretta a rivelarle che, in realtà, quella in attesa di un bambino è lei.



