Uomini e Donne/ Andrea Cerioli e la dichiarazione d’amore per Arianna: curiosità sulla scelta (Trono Classico)

“Sono scese quasi duecento persone e nessuna sarebbe stata come te”: saranno queste le parole con le quali Andrea Cerioli inizierà il suo breve e romantico monologo durante la scelta a Uomini e Donne. Come i fan del trono classico ormai già sanno, Andrea ha bruciato le tappe, facendo la sua scelta in poche settimane e prima della scadenza del suo trono, rinunciando anche alla festa in villa. Andrea ha scelto Arianna Cirrincione e, grazie al Magazine di Uomini e Donne, possiamo anticipare quali saranno le sue parole durante quel fatidico momento. “Questa è la seconda volta per me e visto che la prima non è andata come speravo, voglio che questa sia giusta” continuerà Cerioli di fronte alla corteggiatrice da lui scelta. Idee chiare e un sentimento molto forte hanno portato Andrea a fare questo passo prima del previsto.

Andrea Cerioli al settimo cielo: le parole per Arianna

Il 12 gennaio 2019, il tronista di Uomini e Donne ha ammesso in studio di aver trovato la persona che da tempo cercava e desiderava. “Oggi per me è un giorno stupendo” ha infatti dichiarato Andrea Cerioli che, come svela il magazine, era “vistosamente emozionato e impaziente di tornare a casa mano nella mano con la sua nuova fidanzata, per godersi i primi momenti di intimità con lei”. E chissà che la redazione di Uomini e Donne, dopo la messa in onda della scelta, non possa regalare al pubblico qualche momento del post-scelta di Andrea e Arianna, anche in virtù del fatto che non potremo assistere né alle esterne in villa, né tantomeno alla festa di fidanzamento prevista per il tronista e per tutti gli atri. Staremo a vedere!

