Uomini e Donne / Gemma Galgani contro Tina Cipollari: “Pensi di essere un buon esempio?” (Trono Over)

Gemma Galgani ha ricevuto l’ennesima delusione nello studio di Uomini e Donne. La dama più amata e discussa del trono Over ha chiuso anche con Rocco Fredella, mettendo fine a l’ennesima conoscenza nello studio di Canale 5. Prima Paolo, poi Rocco ha deluso la Galgani che, al Magazine di Uomini e Donne, ammette di essere stata ferita più da uno dei due rispetto all’altro. “Chi mi ha deluso di più tra Rocco e Paolo? Mi hanno deluso entrambi ma di più Paolo, perché di lui mi fidavo e gli ho parlato della mia vita familiare. – ammette la bionda dama – Ti deludono maggiormente le persone alle quali hai dato più fiducia”. Poi spiega le motivazioni di questa sua affermazione così netta: “Di lui mi ha ferito aver creduto nella sua sincerità, poi mi ha ferita la sua indifferenza nei confronti di tanta umanità e sensibilità, ricevute da parte mia”.

GEMMA GALGANI REPLICA CON DUREZZA A TINA CIPOLLARI

Ma Gemma Galgani, che da poco ha festeggiato il suo compleanno, ha qualcosa da dire a chi da anni continua ad attaccarla e, spesso, ad agire fisicamente contro di lei a Uomini e Donne: Tina Cipollari. L’opinionista è stata spesso criticata dal pubblico per i suoi comportamenti con Gemma in studio, ma oggi è proprio la Galgani a dire la sua con parole non poco pungenti. “L’acqua fa sicuramente meno male delle parole, quindi non sono questi gli atteggiamenti che mi offendono maggiormente. – ammette Gemma – A Tina vorrei dire: mi hai detto mille volte che come donna sono un cattivo esempio. Tu pensi di essere invece un buon esempio con certi tuoi comportamenti?” conclude la dama di Uomini e Donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA