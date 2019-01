ALEX BRITTI/ Il cantante diviso tra Amici e lo show di Al Bano (55 passi nel Sole)

Alex Britti è uno dei protagonisti dello show evento “55 passi nel sole” di Al Bano Carrisi e Romina Power in onda mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Un’occasione speciale per riascoltare il grandissimo chitarrista che quest’anno ha deciso di mettersi in gioco partecipando per la prima volta ad un talent show. Da sempre restio ai talent, Alex ha accettato l’invito di Maria De Filippi diventando uno dei prof di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante di “Oggi sono io”, infatti, non ha nascosto di essere un po’ restio all’inizio a partecipare; poi è riuscito a raggiungere uno speciale accordo con la produzione del programma: “ho chiesto di poter avere degli strumenti musicali da mettere a disposizione dei ragazzi e mi hanno accontentato. È stato un amichevole braccio di ferro“.

Alex Britti prof di Amici 18

Venti giorni di tempo. Questo è stato il tempo materiale che si è preso Alex Britti per dire “sì” a Maria De Filippi. “Il tempo di organizzarmi” ha dichiarato l’artista a Sorrisi, che pur non essendo un amante del talent show alla fine ha ceduto all’invito di Queen Mary. Sul talent show ha le idee però molto chiare: “Un duello in cui ci si sfida a colpi di velleità“, mentre su Amici è consapevole dell’importante che questo programma televisivo ha conquistato nel tempo: “una novità televisiva diventata poi una realtà discografica“. La presenza dell’artista romano ad Amici 18 si fa notare eccome! Britti, infatti, ha avuto già una serie di diverbi con alcuni allievi della classe. In particolare con Giacomo Eva a cui ha rifilato uno zero dopo l’esibizione sulle note de “La donna cannone” di Francesco De Gregori motivandolo così: “Non puoi trattare una canzone che fa parte del panorama della cultura italiana in quel modo, perché non ne hai ancora le capacità“. Alcuni giorni dopo i due si sono chiariti con il prof Britti che si è complimentato: “Tu hai del talento, questa è una scuola e tu hai del potenziale“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA