ALFONSO SIGNORINI/ Su Amici 18: “In mezzo ai ragazzi sto bene, è un ritorno alle origini” (CR4)

Alfonso Signorini è tra le presenze fisse di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma condotto il mercoledì sera in prima serata su Retequattro da Piero Chiambretti. Nella puntata di mercoledì 23 gennaio, il giornalista e direttore di Chi sarà protagonista di un momento davvero importante visto che si discuterà di un tema attuale e delicato come quello della pedofilia. Intanto per il giornalista il nuovo anno è cominciato alla grande con una nuova esperienza televisiva. Signorini, infatti, è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di insegnate. Il direttore del settimanale Chi è davvero entusiasta di questa esperienza che ha colto al volo senza pensarci un attimo: “In mezzo ai ragazzi sto bene e questo è un po’ un ritorno alle origini”. Un ritorno alle origini per Alfonso che nella scuola di Amici ricopre il ruolo di docente intento a chiacchierare e confrontarsi con gli allievi. “Quando Maria De Filippi mi ha proposto di prendere parte al programma me la sono abbracciata” ha dichiarato una delle sue interviste.

Alfonso Signorini su Belen Rodriguez: “ha un panettone ora”

Ospite fisso di “CR4 – La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini all’interno del programma ha una sua rubrica di gossip in cui ogni settimana parla dei personaggi del momento. La scorsa settimana il direttore di Chi ha parlato di Belen Rodriguez puntando il dito sul sul lato B definito un panettone: “Aveva esagerato con le iniezioni ed è aumentato troppo. Già è alto di suo, è finito per arrivare ad un’altezza spropositata. Aveva un panettone. Ora si è stabilizzato. Belen, a dispetto di altri colleghi, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica”. Le parole di Signorini hanno naturalmente scatenato la replica della showgirl argentina che ha smentito di essere ricorsa alla chirurgia: “Io mi curo molto, sono fissata. Ma se siete contenti a dire che ho subito un’operazione come le protesi anche no grazie. Se vuoi, puoi venire a toccare. Sfondati di palestra e vedrai che risultati”.

Alfonso Signorini su Barbara D’Urso

Non solo Belen Rodriguez, ma anche Barbara d’Urso è finita nel mirino del giornalista. Alcune settimane fa, infatti, Alfonso Signorini è tornato a parlare della conduttrice di “Pomeriggio 5” e “Domenica Live” confermando quanto detto durante l’intervista rilasciata nel programma “Belve”. “E’ un cavallo di razza rispetto ad altre colleghe” – ha detto Signorini, che però senza girarti troppo interno ha rivelato di non amare il suo modo di condurre. “Apprezzo la professionista, la macchina da guerra che sotterra tante colleghe, perché veramente c’è da dare a Cesare quel che è di Cesare, ma la mia opinione personale è che non mi piace quel tipo di espressione che fa davanti alle notizie, sbatter le ciglia, il mio cuore è il vostro, prima dei miei figli è il vostro. Ma Basta!“



© RIPRODUZIONE RISERVATA