Amici 18 / Allievi contro professori, la protesta continua: la richiesta a Maria De Filippi

La protesta degli allievi di Amici 18 non solo continua ma si fa sempre più forte. Ricordiamo che tutto nasce dalla decisione di Timor Steffens di eliminare Marco Alimenti senza avergli dato neanche la possibilità di lavorare con lui. I ragazzi hanno allora fatto partire una vera e propria protesta e hanno ottenuto l’appoggio di Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Soltanto loro sono i professori che si trovano in accordo con l’idea dei ragazzi, secondo i quali – a prescindere dalle proprie idee sull’allievo – bisogna fare prima lezione con lui per un po’ di tempo prima di decidere se eliminarlo o meno. Nella scuola di Amici 18 ci sono quindi due fazioni totalmente distinte: da una parte Peparini e Celentano, dall’altra tutti gli altri professori, che hanno quindi appoggiato l’idea e la posizione di Timor.

LA NUOVA RICHIESTA DEGLI ALLIEVI DI AMICI 18

Di fronte a questo, gli allievi della scuola di Amici 18 hanno deciso di portare ad un livello avanzato la loro protesta, rinunciando alle lezioni e alle loro maglie da allievi fino a quando Timor e gli altri professori non cambieranno idea. Un comportamento che, tuttavia, non smuove Rudy Zerbi che si è detto anzi indispettito dagli allievi e irremovibile sulla sua decisione e posizione. Nel corso della nuova puntata di Amici 18 in onda su Real Time, scopriremo la nuova richiesta da parte degli allievi: tutti hanno chiesto l’aiuto da parte di volti importanti dello spettacolo o del giornalismo che possano perorare la loro causa e appoggiarli pubblicamente. Il tutto per vincere questa battaglia e ottenere la riammissione di Marco Alimenti nella scuola di Canale 5.

