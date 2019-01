Angela di Iorio/ Uomini e donne, gli attacchi di Tina Cipollari continuano: “Per questo vado via!”

Ultima puntata della settimana per il trono over di Uomini e donne che oggi tornerà sullo spinoso argomento Angela di Iorio dopo quello che è successo ieri pomeriggio. La dama ha preso posto al centro dello studio per via del video che Tina Cipollari ha fatto preparare per lei mettendo insieme tutti i no che ha dato agli uomini che sono venuti a conoscerla solo perché poveri pensionati che non possono regalarle la vita agiata che vorrebbe. Maria De Filippi l’ha fatta sedere al centro dicendole che questa volta è proprio Tina ad interpellarla e lei si è messa subito sulla difensiva gridando e strepitando per tutto il tempo e poi andando all’attacco degli opinionisti rei di averla presa di mira per le sue richieste. Angela di Iorio è convinta di avere ragione perché sin dal primo giorno ha chiarito di essere alla ricerca di un uomo benestante, poi se arriverà l’amore ben venga ma non è la cosa principale.

LA DECISIONE DI ANGELA DI IORIO

Le liti in studio non sono mancate e c’è chi addirittura ha preso le parti di Angela specificando che anche gli uomini spesso chiedono se si è single, se si hanno figli e se si ha la pensione, ma questo non è bastato ad aiutare la di Iorio che si è detta pronta a lasciare lo studio. Tornerà ancora a Uomini e donne oppure no? Toccherà a Maria de Filippi farla ragionare e cercare di capire se è disposta o meno ad andare avanti con le sue idee ma nonostante questo le polemiche non si placheranno visto che Angela rifiuterà un altro pretendente questa volta non per via dei soldi ma per l’età. Angela di Iorio è alla ricerca di un compagno della sua età e quindi non lo vuole molto in avanti con gli anni e come se questo non bastasse, vorrebbe anche qualcuno “libero” visto che il cavaliere in questione ha un divorzio alle spalle e lei non lo accetta. Come andrà a finire questa volta?

