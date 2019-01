Anna Tatangelo sexy su Instagram/ Foto nuda in doccia, fan impazziti: “ma chi è il fortunato che ti ha…”

Anna Tatangelo, alla vigilia della sua partecipazione a Festival di Sanremo 2019, fa impazzire i social. La cantante, su Instagram, ha pubblicato due foto in cui appare di spalle, con la schiena nuda, mentre si concede un momento di relaz sotto la doccia. Le due foto molto sensuali in cui la compagna di Gigi D’alessio sfoggia tutta la sua bellezza hanno letteralmente fatto impazzire i fans che hanno inondato di like e commenti il post. Oltre ai complimenti degli uomini, la Tatangelo incassa anche quelli delle donne che, di fronte alla sua bellezza, non possono fare altro che inchinarsi e applaudire. “Ma chi è il fortunato che ti ha fatto la foto?” – scrive qualcuno mentre altri aggiungono – “sei la perfezione in persona”, “Sei semplicemente una dea”, “La tua bellezza sta nell’essere sempre stata diversa da tutte. Unica, particolare, inimitabile”, si legge.

ANNA TATANGELO A SANREMO: UNA CANZONE PER GIGI D’ALESSIO?

Dal 5 al 9 febbraio, Anna Tatangelo sarà la protagonista del Festival di Sanremo 2019. Sul palco de teatro Ariston canterà il brano “Le nostre anime di notte” in cui una donna si rivolge al suo ex per parlare di una storia ormai finita. Molti hanno pensato che la canzone riaccenderà i riflettori sulla storia d’amore tra la cantante e Gigi D’Alessio. Sull’argomento, ai microfoni del Corriere della Sera, la Tatangelo ha detto: «Io e Gigi ce lo siamo detto: siamo artisti, viviamo di musica quindi non ci possiamo precludere di cantare l’amore. Se non si parlasse della propria vita non esisterebbero le canzoni». Poi ha aggiunto: «Non me ne frega niente. Nella mia carriera ho cantato di molti argomenti a cui tengo, dalla violenza sulle donne alle discriminazioni dei gay, ma per proteggermi ho spesso tralasciato di mostrare la mia vita. Adesso ho capito che se la mia vita diventa parte di quella di tutti attraverso una canzone va bene. “Le nostre anime di notte” racconta di due persone che dopo un periodo di condivisione si sono allontanate condividono ancora un sentimento».





