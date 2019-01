ANTONIO SPAGNOLO/ Il chirurgo su Roberto Bolle: “Con lui una grande passione, ma è morta da sola…” (CR4)

Antonio Spagnolo torna in tv ospite di “CR4 – La Repubblica delle Donne“, il programma condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete4. Il chirurgo plastico sarà protagonista in un particolare momento dello show in cui si discuterà di chirurgia estetica in compagnia del chirurgo dei vip Giacomo Urtis e di due pazienti speciali: Giselle Dos Santos Lora Lamia Donin, la sosia di Beyoncè, e Marina Castelnuovo, la sosia di Liz Taylor. L’ex chirurgo del programma televisivo “Selfie – Le cose cambiano” durante una recente intervista rilasciata al settimanale Chi ha fatto coming out dicendo di essere gay. “Come hanno preso il coming out le mie pazienti? Le donne non lo considerano un limite, sono molto aperte in questo, è una cosa molto femminile, credo, ma pensano sempre che ci sia in qualche modo uno spazio per loro. Sarà perché io non sono particolarmente femminile nei modi e allora tutte si chiedono se io sia bisessuale” ha rivelato il bellissimo chirurgo.

Antonio Spagnolo presenta il fidanzato

Non solo, Antonio Spagnolo durante la lunga intervista pubblicata sul settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini oltre a fare coming out, ha raccontato anche del suo passato raccontando di essere stato in passato molto irrequieto. Uno status che ora sembrerebbe terminato visto che nella sua vita è arrivato un ragazzo, il fidanzato Stefano Maragna su cui ha detto: “Mi sento confortato da Stefano (Maragna). In questi mesi abbiamo scattato qualche foto insieme e le abbiamo poi postate su Instagram. Per lui quello è stato il coming out. Per esempio abbiamo messo anche una foto con lui che ha degli addominali che ci puoi grattugiare sopra due forme di parmigiano”. L’amore si sa, cambia e migliora la vita. Il chirurgo in passato è stato sentimentalmente legato a Roberto Bolle, una storia mai confermato dall’etoile di danza classica.

Le parole di Antonio Spagnolo su Roberto Bolle

Nel 2015 scoppia il caso Antonio Spagnolo e Roberto Bolle. Il chirurgo plastico finisce nel mirino del gossip per delle foto che lo ritraggono in atteggiamenti molto intimi con il ballerino di danza classica. A pubblicare le foto è proprio il settimanale Chi, foto che fanno scoppiare un vero e proprio caso mediatico circa la presunta omosessualità di Roberto Bolle. Poco dopo a mettere nero su bianco con un lunghissimo sfogo è proprio il chirurgo:” Quello che c’è stato tra me e Roberto è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. E’ stata una passione, anzi, direi un grande desiderio di conoscersi. Il nostro è stato un bell’inizio, ma è andato a morire da solo”. Roberto e Antonio si sono incontrati a cena di amici in comune, ma tra i due non c’è stato il classico colpo di fulmine come ha raccontato lo stesso chirurgo: “parlando abbiamo scoperto delle affinità e come succede in questi casi, abbiamo cominciato a vederci”. Poi quelle foto che hanno segnato la fine della loro conoscenza: “quando sono uscite quelle foto ci siamo sentiti al telefono. Entrambi eravamo agghiacciati. Io non ho passato delle belle ore e nemmeno Roberto credo, anche se con me non ha commentato. Da lì in avanti abbiamo iniziato a sentirci sempre meno e poi la cosa è andata a morire spontaneamente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA