Barbara d’Urso “Mara Venier? Non ho nemici”/ “Il Festival di Sanremo? Prima o poi lo condurrò”

Da Mara Venier al Festival di Sanremo, sino al ritorno del Grande Fratello, tanti gli argomenti affrontati da Barbara d’Urso nel corso dell’intervista rilasciata a Leggo. Il 2019 è per la conduttrice un anno davvero impegnativo, visto che oltre ai consueti show che la vedono protagonista, sarà impegnata in altri progetti. Uno di questi è il nuovo programma di cui a lungo si è parlato. «Il programma lo sto ancora scrivendo. – ammette Barbara d’Urso, che però anticipa qualche dettaglio – È una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Stiamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Partiamo a metà febbraio. Io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello ho fatto tutto quindici giorni prima». Presto, però, la d’Urso sarà anche impegnata con la 16esima edizione del reality di Canale 5. «Sì, a metà aprile. – svela in merito al ritorno del GF – Per non farmi mancare niente.»

I RAPPORTI CON MARA VENIER E IL SOGNO SANREMO

Dal 2019, Domenica Live non va più in onda dalle 14 bensì dalle 17. Barbara d’Urso tuttavia ammette che l’azienda vorrebbe si tornasse ai vecchi tempi: «Mi hanno chiesto pure di tornare a fare Domenica Live dalle 14 e non dalle 17 come da qualche settimana. Tutte e cinque le ore! Ho risposto: ragazzi, devo trovare il tempo per scrivere il nuovo programma». Ma ecco un tasto “dolente”: Mara Venier. Ci sono davvero malumori tra le due conduttrici? La d’Urso nega: «Per quanto mi riguarda va benissimo. Io non ho guerre né inimicizie. Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani». Il grande desiderio di Barbara d’Urso continua però a rimanere il Festival di Sanremo. In merito, la conduttrice chiarisce: «A Mediaset non mi farebbero mai andare in Rai. Mi tengono incatenata. Sono felicemente incatenata. Mi scateneranno prima o poi per un Festival di Sanremo, perché mi dovranno scatenare…». Però ammette «Prima o poi mi vedrete a Sanremo. Seguo con molto amore Baglioni».

