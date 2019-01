Camilla Ghini con il collare a Forum/ Foto: “ho avuto un incidente”. Cos’è successo alla figlia di Massimo?

Camilla Ghini, la figlia di Massimo e assistente di Forum, si è presentata in tv con un vistoso collare. Nella puntata di Forum trasmessa oggi, mercoledì 23 gennaio, Camilla Ghini, davanti alle telecamere di canale 5, non si è presentata con un collare che sarà costretta ad indossare per qualche giorno. La giovane, infatti, ha avuto un piccolo incidente che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Nel dettaglio, a figli di massimo Ghini è stata tamponata ieri a Roma, ma oggi è regolarmente al suo posto accanto a Paolo Ciavarro. Su Instagram, ha prima pubblicato una storia in cui sorride accanto al figlio di Massimo Ciavarro e poi ha condiviso due foto in cui è in primo piano il collare che è costretta ad indossare. “Si lavora anche così”, scrive la giovane che, però, non rinuncia al suo sorriso e, soprattutto, al suo lavoro a Forum.

CAMILLA GHINI A FORUM DOPO L’INCIDENTE

Nessuna grave conseguenza per Camilla Ghini che, messa da parte la paura per il tamponamento, questa mattina, si è presentata nello studio di Forum per svolgere regolarmente il suo lavoro. Sempre bella e preparata, la figlia di Massimo Ghini, nonostante stia dimostrando le sue qualità, continua ad essere accusata di essere una raccomandata. Su tale argomento, in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata ai microfoni di Blogo, la figlia di Massimo Ghini ha detto: “Le critiche non sono state molto carine… Giudicano a priori, senza neanche darmi la possibilità di farmi conoscere. Mi insultano usando termini molto offensivi, che preferirei non ripetere. Mettono a paragone me e mio padre, ma siamo due cose completamente diverse: lui è un uomo, io una donna, lui fa l’attore, io lavoro in televisione. Ci hanno detto che siamo raccomandati”.





