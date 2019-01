Che tempo che fa cancellato dalla Rai?/ Fabio Fazio in trattativa con Discovery e La7: gli ultimi rumors

Dopo mesi e mesi di rumors, Fabio Fazio sarebbe pronto a lasciare la Rai. Questa l’indiscrezione che scotta delle ultime ore. Dopo 36 anni di onorato servizio nell’azienda di Viale Mazzini, il conduttore di Che tempo che fa, potrebbe salutare tutti cordialmente e andare via. La novella giunge tra le pagine del settimanale Chi, in edicola proprio oggi con il suo nuovo numero. Lo storico programma nato su Rai3, potrebbe avvicinarsi alla chiusura per via degli ascolti deludenti portati a casa nel corso delle prime serate della domenica. A quanto pare, il conduttore proprio per questo motivo, starebbe anche valutando l’idea di offrire il suo ingegno altrove. A quanto pare, ci potrebbero essere perfino delle trattative con Discovery e La7. Proprio con quest’ultima, il presentatore TV, avrebbe mantenuto un buon rapporto dopo averci lavorato per breve tempo nel 2012. Attualmente però, proprio il diretto interessato ha preferito mantenere un basso profilo, senza regalare al suo pubblico alcuna smentita ma nemmeno nessun tipo di conferma.

Che tempo che fa cancellato dalla Rai?

Secondo i rumors degli ultimi mesi, Che tempo che fa potrebbe essere cancellato dalla Rai per via dei costi eccessivi. Il programma di Fabio Fazio però, potrebbe anche tornare su Rai3, rete che lo aveva ospitato fino a quando si è pensato di fare il grande salto verso la prima serata della domenica sull’ammiraglia. Oltre ai costi troppo altri per la sua realizzazione, ci sono state proprio moltissime polemiche anche sullo stipendio percepito da Fabio Fazio. Inoltre lo show con protagonista la comica torinese Luciana Littizzetto, non riuscirebbe a portarsi a casa gli ascolti sperati e da qui, la viva necessità di cancellarlo dai palinsesti di rete. Inoltre resta ancora una incognita il futuro lavorativo di Massimo Giletti. Appare quasi certo infatti, che il conduttore di “Non è l’Arena”, possa tornare in Rai ed in molti, pensano che potrebbe proprio prendere il posto del collega. Staremo a vedere cosa accadrà nel corso degli ultimi mesi anche perché, come spesso annunciato, il contratto su La7 di Giletti, scadrà a giugno 2019.

