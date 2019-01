Chico Garcia, Severo de Il Segreto / La nascita della figlia Lia e le novità sulla soap a Pomeriggio 5

La nuova puntata di Pomeriggio 5 vede in studio un ospite molto speciale. Barbara d’Urso intervista nel suo salotto uno dei protagonisti della soap Il Segreto: stiamo parlando di Chico Garcia che nello show interpreta Severo. La d’Urso lo invita in studio per parlare non solo dell’amata soap spagnola, ma anche per svelare qualche nuovo dettagli sulla sua vita privata. Chico Garcia è infatti da poco diventato papà della piccola Lia. Intervistato per la rivista Grand Hotel, l’attore ha raccontato pochi giorni fa la gioia di diventare padre: “Quando ho saputo che sarei diventato papà, sono stato travolto da un tale tsunami di emozioni che ho deciso di tenere per me la notizia. – ha ammesso Garcia – Nemmeno i miei colleghi di set ne sapevano nulla. Ma ora che la mia piccola è nata, voglio condividere con voi tutta la mia felicità. Da quando è venuta al mondo non riesco a smettere di sorridere”.

CHICO GARCIA, CHI È LA COMPAGNA DELL’ATTORE DE IL SEGRETO?

Il bel Severo del Segreto, nella vita reale è felice al fianco della donna che ama da quando era piccolo. La madre della piccola Lia, come svela Chico Garcia, “è la donna che amo dai tempi delle medie, ma ha scelto di stare lontana dai riflettori: spero che nostra figlia diventi bella e coraggiosa come lei”, racconta l’attore. La donna è molto riservata e non ama stare sotto i riflettori. “Solo la mia famiglia e gli amici più cari conoscono la mia compagna. – ammette infatti Garcia, che poi aggiunge – La madre di Lia è la mia miglior amica dai tempi delle medie. Ci siamo conosciuti a quattordici anni e da allora abbiamo condiviso i momenti più importanti delle nostre vite”. Oggi, a Pomeriggio 5, l’attore de Il Segreto potrebbe però svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

