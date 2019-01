Costanza Caracciolo: “Sono caduta, mi sono fatta malissimo”/ Foto, incidente per la compagna di Bobo Vieri

Reduce dalla grande gioia della nascita della figlia Stella, nata dall’amore con l’ex calciatore Bobo Vieri, Costanza Caracciolo ha dovuto fare i conti con un piccolo incidente. L’ex velina ha raccontato su Instagram, attraverso due Stories, la disavventura capitatale: «Sono caduta dal marciapiede e mi sono fatta malissimo. Adesso ho messo il ghiaccio, grazie mille per i messaggi». La Caracciolo ha condiviso prima una immagine della sua gamba fasciata e curata con il ghiaccio, per poi pubblicare subito dopo un video in cui ha raccontato l’incidente: nulla di grave per fortuna, con la bionda che potrà presto tornare al 100 per cento.

INCIDENTE PER COSTANZA CARACCIOLO: IL RACCONTO SU INSTAGRAM

La showgirl ventottenne ha ricevuto nelle ultime ore centinaia di messaggi da parte di amici e sostenitori, preoccupati dalle sue condizioni dopo la foto della gamba fasciata condivisa sui social network. L’ex velina di Lentini recentemente su Instagram ha raccontato un’altra disavventura che l’ha vista vittima, questa volta in ottica lavorativa. Costanza Caracciolo ha infatti raccontato di essere stata raggirata da due persone, una truffa che l’ha scossa: «Diffidate dai truffatori del mestiere. Due agenzie, due persone diverse, due clienti diversi per cui ho speso il mio prezioso tempo, e dico prezioso perché non tornerà indietro, non mi hanno pagato un lavoro social: una da quasi un anno e una più recente. Vergognatevi, perché fate tanto i professionali e rompete il c… e alla fine siete una vergogna. Pussa via».

