CRISTEL CARRISI FIGLIA DI ALBANO E ROMINA/ L’addio alla musica: “non riuscivo a reggere il peso delle parole”

Cristel Carrisi torna in tv per un’occasione davvero speciale. La cantante, infatti, sarà la conduttrice di “55 passi Nel Sole” lo show evento in due puntate di Al Bano e Romina Power in onda mercoledì 23 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Lo spettacolo si preannuncia imperdibile per i tantissimi fan della coppia più amata della musica italiana che sul palco interpreterà tutti i più grandi successi: da “Felicità” a “Ci sarà”. A Cristel affidato il compito di condurre l’evento in cui parteciperanno grandi stelle della musica italiana, una conduzione fortemente voluta da papà Al Bano che alla figlia ha consigliato: “le ho consigliato di essere sé stessa e di dimostrare il carisma che ha sempre portato ai concerti cui ha partecipato con me, perchè lei è anche una bravissima cantante oltre che una stilista”.

Cristel Carrisi e l’addio alla musica

Cristel Carrisi, la terza figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi, torna così in tv dopo l’addio alla musica annunciato durante un’intervista esclusiva a Verissimo. “Amo lavorare, non so cosa mi abbia fatto allontanare tanto dalla musica. Onestamente non riuscivo a reggere tanto il peso delle parole delle persone. Sono figlia di due cantanti e alla fine hanno vinto gli haters” ha detto la terzogenita di casa Carrisi, che non ha retto alle continue accuse ricevute sui social. La donna, che si è sposata nel 2016 con Davor Luksic, ha deciso di dedicarsi alla famiglia e al piccolo Kay Tyron Luksic. La musica resta la sua più grande passione, che continua a coltivare autonomamente da casa evitando però di partecipare a programmi televisivi o altro. Cristel ha poi speso parole di stima per un’altra figlia d’arte. “Per questo quando guardo Aurora Ramazzotti faccio tanto il tifo per lei perché la capisco. E’ tosta. Io non ho retto, continuo a fare musica per me. E’ una passione che coltivo a casa” ha raccontato.

La gaffe di Silvia Toffanin

Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Cristel Carrisi ha dovuto rispondere anche ad una imbarazzante domanda di Silvia Toffanin. La conduttrice del rotocalco di Canale 5 parlando di Al Bano le ha chiesto: “Che papà è stato Al Bano?”. La domanda ha fatto divertire non solo il pubblico in studio e da casa, ma anche sui social. La terzogenita di Al Bano e Romina ha prontamente replicato: “Non si direbbe ma lui è un gran figo di padre. Non è stato un bacchettone, rompi palle però chiama in continuazione, chiama davvero troppo, ma è molto moderno”. Anche Al Bano ha voluto replicare alla Toffanin dicendo: “Come che papà è stato? Io ci sono ancora!”.



