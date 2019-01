David e Cristina/ Uomini e donne, l’addio tra lacrime e recriminazioni

David e Cristina al capolinea? Sembra proprio che la relazione tra i due protagonisti del trono over di Uomini e donne finirà proprio oggi, durante la puntata. Le anticipazioni di oggi non lasciano pensare a niente di buono per la coppia che, dopo oltre un mese di frequentazione, sembra già essere al capolinea, ma cosa è successo? I due prenderanno posto al centro dello studio per il grande annuncio e, in particolare, per chiarire che la loro conoscenza non andrà avanti per via dei loro caratteri. La rottura tra i due arriva dopo una serie di annunci che hanno sconvolto gli equilibri della trasmissione a cominciare da quello di Gemma e Rocco passando a quello tra Stefano e Pamela di lunedì, ma qual è sarà la causa della fine della conoscenza tra David Scarantino e Cristina Incorvaia?

I MOTIVI DELLA ROTTURA

Secondo le prime anticipazioni sembra che i due protagonisti di Uomini e donne siano arrivati allo scontro finale per via di alcune incomprensioni e della presa di coscienza che i loro caratteri sono incompatibili. David e Cristina si sono visti fino a Capodanno e poi si sono sentiti sempre meno e mai più rivisti se non in studio, la rottura della coppia arriverà davvero consensualmente o anche con Cristina finirà per rovesciare addosso a David una serie di accuse, rivelazioni e parole poco carine dopo quello che è successo nei mesi scorsi? I fan sono pronti a capire e ascoltare le loro motivazioni guardando avanti e cercando di capire come tutto questo potrà cambiare la loro permanenza nello studio di Uomini e donne. David, tornato libero, punterà già un’altra dama dopo le sue “due conoscenze importanti”?

