Denise e Deborah dopo C’è Posta per te/ Video: “Ora vogliamo un figlio. L’amore non deve avere confini”

La storia di Deborah e Denise, coppia lesbica protagonista della scorsa puntata di C’è Posta Per Te, ha fatto molto discutere in questi giorni. Hanno chiesto aiuto a Maria De Filippi per convincere la famiglia ad accettare il loro imminente matrimonio e ritrovare la serenità Quel matrimonio si è poi celebrato e anche con la presenza dei familiari di entrambe le ragazze che oggi sognano un bellissimo futuro insieme. “Abbiamo lottato tanto e siamo riuscite a coronare il nostro sogno. Ma ci sono ancora molti desideri da realizzare.” ad ammetterlo sono proprio Denise e Deborah in un’intervista rilasciata a Fanpage. “Il matrimonio è andato molto bene, soprattutto perché c’era la mia famiglia. – raccontano ancora – In questo modo il mio sogno si è realizzato. Devo ringraziare i miei familiari, la redazione di C’è posta per Te e Maria De Filippi per averci aiutate”.

DENISE E DEBORAH: “ORA VOGLIAMO UN FIGLIO”

Denise, che è la ragazza che a chiesto l’aiuto a C’è Posta per te per riappacificarsi con la sua famiglia, tiene però a fare un chiarimento. “I miei genitori sono passati per omofobi, non è così. – e sottolinea – La mia famiglia non è schierata contro gli omosessuali, era contro di me.” Ora che si sono sposate, Denise e Deborah vogliono realizzare un altro sogno: “Abbiamo in progetto di aprire una caffetteria e di avere un figlio. Immaginiamo il futuro con tanti piccoli ometti che girano per casa.” Così aggiunge “Mi chiedo per quale motivo noi italiane siamo costrette ad andare in un altro paese per avere un bambino. Mi fa rabbia. […] Mi auguro che le persone lottino sempre per amore. Noi non siamo eroi, siamo persone normali che hanno lottato. L’amore non deve avere confini, limiti, non ha sesso soprattutto. L’amore è amore”. (Clicca qui per il video)

