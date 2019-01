Elisa a Radio Italia Live/ Video, “Anche Fragile” è l’ultimo singolo: lo show dal vivo al Verti Music Place

Questa sera, si riapriranno le porte di Radio Italia Live, con un nuovo appuntamento all’insegna della musica. La protagonista assoluta della puntata di oggi, mercoledì 23 gennaio 2019, sarà Elisa. Il programma di Radio Italia e Radio Italia Tv ospiterà ancora una volta, un grande artista della scena musicale italiana. L’interprete ed ex coach di Amici, farà impazzire il pubblico del Verti Music Place con il suo ultimo singolo Anche Fragile e presentando una setlist contenente numerosi successi del su grande repertorio musicale. Naturalmente la puntata di potrà seguire in televisione su Real Time (canale 31 del digitale terreste) a partire dalle ore 21 e in contemporanea anche su Radio Italia e Radio Italia Tv (canale 70 del digitale terrestre). Sarà ulteriormente possibile seguire il programma anche tramite la sua diretta streaming collegandovi sul portale ufficiale di Radio Italia (radioitalia.it) oppure su Dplay.com (in questo caso, potrete anche scaricare la relativa applicazione ufficiale disponibile su iOS e Android).

Elisa a Radio Italia Live

Radio Italia Live, vede esibirsi puntata dopo puntata, i nomi più importanti della scena musicale in Italia. Alla conduzione troviamo ancora una volta, la speaker di Radio Italia Manola Moslehi che condividerà momenti esclusivi con l’artista. La conduttrice prima dello show, porterà Elisa tra il pubblico per un’intervista prima dell’esibizione live. Al fianco di Manola ci sarà la speaker di Radio Italia Daniela Cappelletti che avrà il compito di sorprendere l’artista con simpatiche improvvisate. Dopo Laura Pausini lo scorso 16 gennaio, prosegue oggi la puntata con Elisa per poi continuare con Emma Marrone il prossimo 20 febbraio. Successivamente si proseguirà con Alessandra Amoroso il 6 marzo per poi concludere con Jovanotti e lo speciale appuntamento “Mai stato single”, un live unico con un set ancora inedito realizzato proprio per questa occasione in TV. Lo show, oltre che in televisione e streaming, sarà fortemente commentato anche attraverso i social network di Radio Italia e Real Time.





© RIPRODUZIONE RISERVATA