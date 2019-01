Elodie di Patrizi/ Dopo Emma Marrone anche Fabrizio Giannini le dice addio: colpa del no al Festival?

Non si capisce bene se sia il carattere fumantino di Elodie di Patrizi ad allontanare i suoi collaboratori o la voglia di dare il massimo facendo leva sulle sue doti che gli altri non capiscono fino in fondo, fatto sta che la cantante perde nuovamente un pezzo importante della sua vita. Dopo l’addio ad Emma Marrone e l’inizio della sua nuova vita lavorativa anche con lo storico manager, tra gli altri, di Tiziano Ferro, tutto è andato alla deriva. Lo stesso Fabrizio Giannini ha annunciato di non seguire più la cantante confermando i rumors che erano nell’aria ormai dallo scorso dicembre quando, in una lunga intervista a Rolling Stones, aveva già rivelato che le loro visioni sul futuro erano un po’ diverse e aveva definito un po’ “tiepido” il percorso dell’artista che aveva deciso di seguire andando incontro a polemiche e critiche.

LE PAROLE DEL MANAGER

E adesso? A quanto pare la separazione è ormai ufficiale e lo stesso, su Instagram, ha scritto: “Vi informo che in data odierna, si interrompe il mio rapporto di management con l’artista Elodie. È stata presa una decisione di comune accordo. Auguro sinceramente a Elodie e a Universal un futuro ricco di grandi soddisfazioni“. Il rapporto durato due anni con Fabrizio Giannini si è concluso di comune accordo, almeno secondo la versione ufficiale, e lo stesso era successo anche con Francesca Savini, manager di Emma. Per alcuni, però, il rapporto è finito male per via di due anni poco sconvolgenti e, soprattutto, per il no alla partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Elodie di Patrizi al momento non ha ancora commentato la notizia, almeno non sui social, dove il suo ultimo intervento è fermo alla scorsa settimana. Dirà qualcosa nelle prossime ore annunciando il nome del suo nuovo manager oppure no? Chi sarà il prossimo?

