Fabrizio Moro/ Foto, la dedica ad Al Bano : “è uno dei colleghi a cui voglio più bene” (55 passi nel sole)

Sarà Fabrizio Moro uno degli artisti che questa sera affiancheranno Al Bano e Romina Power per la prima delle due serate evento di 55 passi nel sole. Reduce dalla vittoria sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo e da un anno definito sui social “bellissimo, ricco di traguardi che resteranno memorabili”, Moro non ha mai nascosto l’affetto che lo lega al cantante di Cellino San Marco e qualche giorno fa, proprio nel bel mezzo delle prove per lo spettacolo, ha condiviso su Facebook uno scatto che lo ritrae in sua compagnia. “Questo signore qui con me, è uno dei “colleghi” a cui voglio più bene – si legge in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale – provo una profonda stima per lui… uomo/ contadino che è partito dal niente per inseguire un sogno più grande di lui… tvb maestro. #albano #fabriziomoro #prove #momenti #voce”. Se vi siete persi il post, potete visualizzarlo sul profilo social del cantante.

NUOVI PROGETTI IN ARRIVO: FABRIZIO MORO, “STANCO MA FELICE”

Era lo scorso 10 gennaio e Fabrizio Moro annunciava sui social la conclusione della prima fase per il suo nuovo progetto musicale: “Oggi si chiude la pre-produzione di questo nuovo lavoro, da lunedì entreremo in studio per registrare – ha rivelato il cantante, questa sera protagonista con Al Bano e Romina di 55 passi nel sole – sono stanco ma felice, anzi.. infinitamente felice #nuovoalbum #fabriziomoro #finalmente #canzoni #ritorniamo”. Per la gioia dei suoi numerosissimi fan, Moro è pronto a lanciarsi in una nuova avventura, anche se non dimentica il suo recente passato e i concerti realizzati con l’amico e collega Ermal Meta; qualche giorno fa, l’artista ha infatti pubblicando uno scatto che ritrae la loro performance live sul palco dello stadio Olimpico, ma è l’appello condiviso nella didascalia fa sognare i tanti fan: “Nostalgia… Torniamo? #stadioolimpico #fabriziomoro #nuovotour #nuovoalbum #ultras #transenne #rockandroll #ontheroad”. Rivedremo il duo ancora insieme?

“NEI CONCERTI METTO TUTTO ME STESSO”

Nell’ultimo anno, Fabrizio Moro è stato il protagonista di una lunga tournée con la quale ha portato la sua musica in tutta Italia. In attesa dei suoi nuovi progetti musicali, il pubblico potrà rivederlo questa sera su Canale 5 a 55 passi nel sole, lo show-evento di Al Bano e Romina, ma quali sono state le problematiche che ha incontrato fra una tappa e l’altra del su ultimo tour? A rivelarlo è stato lo stesso cantautore in un’intervista concessa a Radio Italia: “Succede che la stanchezza la avverti nel momento in cui non stai suonando. In viaggio, in auto ogni tanto crollo – ha raccontato Moro – Ogni volta che devo salire sul palco dico ‘non ce la faccio’, 5 minuti prima mi arriva un’adrenalina pazzesca ed è come se non fosse successo nulla, come se fosse la prima data (…) e mentre sto facendo il concerto – continua l’artista nel corso dell’intervista – penso sempre che sia l’ultima, mettendoci tutto me stesso”.



