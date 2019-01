Fausto Brizzi, archiviate accuse violenza sessuale/ “Chiuso caso scandalo molestie aperto da servizio Le Iene”

Si chiude oggi definitivamente la vicenda relativa allo scandalo molestie che vedeva coinvolto il regista romano Fausto Brizzi, emersa in seguito ad alcuni servizi trasmessi dal programma Le Iene. A renderlo noto, nella giornata di oggi, è stato il legale di Brizzi, avvocato Antonio Marino, all’agenzia di stampa Ansa: “Il gip di Roma Arturi, rigettando l’opposizione delle persone offese, ha emesso decreto di archiviazione delle accuse di violenza sessuale a carico di Fausto Brizzi”. A richiedere l’archiviazione erano stati il procuratore aggiunto Maria Monteleone e i pm Francesca Passaniti e Pantaleo Polifemo, ritenendo le accuse contro il regista di “Notte prima degli esami” “tardive”. Con la decisione del giudice per le indagini preliminari, dunque, commenta ancora il legale di Fausto Brizzi, “Si chiude così definitivamente la vicenda relativa allo scandalo delle molestie apertasi con i servizi delle Iene”. La trasmissione di Italia 1 aveva trasmesso alcune interviste rilasciate da giovani attrici i cui racconti avevano in comune la location dove si sarebbero consumate le presunte violenze. Oltre ai racconti su presunte molestie, Brizzi è stato oggetto di tre denunce per altrettanti episodi di violenza sessuale che però, a detta dei due magistrati sarebbero da ritenersi “tardive”.

FAUSTO BRIZZI, CASO MOLESTIE ARCHIVIATO

Gli esposti presentati dalle presunte vittime delle violenze di Fausto Brizzi, spiega Corriere della Sera, sarebbero stati presentati tra il 2015 ed il 2017 e in due casi su tre, tardivamente. Su questo aspetto la legge è molto chiara: affinché possano essere avviate delle indagini, infatti, è necessario che la vittima presenti denunciare entro sei mesi dai fatti e solo in casi particolari si procede d’ufficio. Nel caso specifico di Fausto Brizzi, l’archiviazione sarebbe giunta in seguito ad una serie di motivi tecnici. Due delle tre segnalazioni contro il regista non sarebbero potute essere prese in considerazione dai magistrati che si erano limitati a verificare solo un terzo episodio per il quale la presunta vittima aveva denunciato nei termini previsti. Anche in quel caso però la procura aveva chiesto l’archiviazione “perchè il caso non sussiste”. Quanto raccontato dalla presunta vittima (e relativo a presunte oscenità avvenute in un appartamento nel quartiere Aventino) sarebbe frutto di un malinteso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA