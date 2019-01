FIGLI DEL DESTINO/ Su Rai 1 la docufiction su Liliana Segre (oggi, 23 gennaio 2019)

NEL CAST MASSIMO POGGIO

Figli del destino è la docufiction che andrà in onda questa sera, mercoledì 23 gennaio, su Rai 1 in prima serata alle 21,25. Una film per la tv diretto da Francesco Miccichè e Marco Spagnoli che ricostruisce le storie di quattro bambini ebrei vittime delle conseguenze dell’emanazione delle leggi razziali in Italia. I quattro bambini di cui viene raccontata la storia sono Liliana Segre a Milano, Tullio Foà a Napoli, Lia Levi a Roma e Guido Cava a Pisa. I protagonisti sono quattro attori giovanissimi: Chiara Bono, Lorenzo Ciamei, Catello Alfonso Di Vuolo e Giulia Roberto. Accanto alle vicende narrate nella docufiction, si affiancano le testimonianze degli autentici protagonisti. Le voce fuori campo di Neri Marcorè racconta come si è arrivati alle leggi razziali il 5 settembre 1938 nella Tenuta di San Rossore a Pisa. Gli attori che recitano, accanto ai piccoli interpreti, sono Massimo Poggio, Massimiliano Gallo, Valentina Lodovini e Patrizio Rispo.

FIGLI DEL DESTINO, LA TRAMA DEL FILM TV

“Figli del destino” racconta le tragiche adolescenze di quattro bambini ebrei: la senatrice a vita Liliana Segre a Milano, Tullio Foà a Napoli, la scrittrice Lia Levi a Roma, Guido Cava a Pisa. Ognuno interpreta un coetaneo di quell’epoca. Quattro bambini italiani a tutti gli effetti che un bel giorno sono stati cacciati dalle scuole che frequentavano, non hanno potuto più entrare in negozi o locali. Ma perché devo lasciare la scuola? Cosa ho fatto di male? Dove ho sbagliato? sono alcune delle domande che i giovani protagonisti fanno ai loro genitori, dopo essere stati cacciati da scuola. Le vicende dei bambini si alternano ai ricordi vivi dei quattro autentici protagonisti. Il racconto segue i quattro durante la persecuzione, nel caso di Liliana Segre anche il campo di concentramento e la morte del padre. Poi il ritorno alla vita normale: “Negli anni successivi hanno studiato, hanno lavorato, si sono costruiti una famiglia. Questa è stata la loro vittoria contro chi li ha considerati dei nemici”, conclude la voce narrante di Neri Marcorè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA