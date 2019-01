GIACOMO URTIS/ Dopo il lifting: “il mio iPhone non mi riconosce più” (CR4)

Giacomo Urtis è tra gli ospiti della nuova puntata di “CR4 – La repubblica delle donne” in onda mercoledì 23 gennaio 2019 in prima serata su Rete4. Il chirurgo dei vip torna nel salotto di Piero Chiambretti a una settimana esatta di distanza dalla sua ultima apparizione televisiva che ha letteralmente sconvolto tutti. Il chirurgo, infatti, è arrivato in studio con il volto completamente gonfio e stretto con delle enormi bende. Senza girarci intorno Giacomo ha ammesso di essere ricorso al lifting lasciando però a bocca aperta tutti gli ospiti in studio e il pubblico da casa. “Ammetto che non mi riconosce più l’i-phone. Infatti metto il codice adesso” ha ironizzato il chirurgo che ha poi precisato: “gli americani dicono che il primo lifting va fatto a quarant’anni, poi il secondo a sessanta, così si rimane sempre con la stessa faccia”.

Alda D’Eusanio contro Giacomo Urtis

Il viso gonfio e bendato di Giacomo Urtis non è passato inosservato. In primis ai presenti nello studio di #CR4. A cominciare dal padrone di casa Piero Chiambretti: “adesso deve cambiare anche la carta di identità, perché non è piu lui”, mentre Alda D’Eusanio senza mezzi termini rivolgendosi al chirurgo ha detto: “Ma come ca**o ti viene in mente di farti vedere così? T esci e vai in televisione e ti mostri come un piccolo mostriciattolo”. Non da meno sono state le parole di Lory Del Santo: “Giacomo spesso a cena a casa mia a Milano, gli ho sempre detto che è un bell’uomo ma oggi non potrei dire lo stesso”. A difenderlo però c’è Piero Chiambretti, che nonostante le “accuse” delle signore de La Repubblica della Donne si sente in dovere di difendere il chirurgo: “Giacomo è uno che si prende la responsabilità delle proprie azioni, apprezzo che sia venuto anche così”.

I commenti sui social

Sui social in tantissimi hanno commentato la scelta di ricorrere al lifting da parte dell’ex naufrago dell’isola dei Famosi con frasi che hanno scatenato l’ilarità del pubblico. C’è chi ha scritto: “Ma come cazzo ti viene in mente di farti vedere così? Sei un piccolo mostro”. Aldissima D’Eusanio contro il chirurgo Giacomo Urtis, fresco di lifting e gonfio come un tacchino ripieno. Pare la buonanima di Joan Rivers” e chi, invece, ha già trovato a chi dare il premio trash del 2019. Intanto Giacomo Urtis parlando di tv e popolarità ha detto: “La mia passione è sempre stata la chirurgia, poi è arrivato tutto il resto. Mi hanno proposto l’Isola dei Famosi e l’ho fatta. Volevo provare nuove esperienze e credo che se lo dicessero a qualsiasi altra persona, quantomeno, ci penserebbe”.



