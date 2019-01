Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast: la Marcuzzi si sbilancia “Riccardo Fogli è il nuovo Raz Degan”

Si è tenuta ieri la conferenza stampa dell’Isola dei Famosi 2019 che tante novità ha svelato in merito a questa edizione. La prima riguarda l’inviato ufficiale che non è Filippo Nardi, come annunciato, bensì Alvin che è quindi “infiltrato” come vera e propria talpa nel gruppo dei naufragi ufficiali. Non è tutto, perché nella quattordicesima edizione del reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, ci saranno le polene. Si tratta, nello specifico, di concorrenti che hanno già avuto esperienze con i reality. Ce ne saranno due per ogni puntata e, settimana dopo settimana, i naufraghi, nella diretta del giovedì sera, decideranno ogni volta quale delle due deve restare in Honduras. Durante la sesta puntata, le ultime due polene rimaste si contenderanno – probabilmente al televoto – un posto tra i naufraghi, potendo così concorrere alla vittoria finale. I primi due di questa edizione saranno Francesca Cipriani e il Mago Otelma.

ALESSIA MARCUZZI SI SBILANCIA: “IL NUOVO RAZ DEGAN È…”

In attesa di scoprire cosa accadrà nella nuova Isola dei Famosi, Alessa Marcuzzi si è già sbilanciata su chi potrebbe dare davvero tanto quest’anno. Come svelato in un’intervista a TvBlog, per la Marcuzzi il nuovo Raz Degan potrebbe essere Riccardo Fogli: “perché si è messo veramente alla prova. – ammette la conduttrice, che motiva – Uno si immagina Riccardo Fogli, che è un cult della musica italiana e che fa un’esperienza del genere: tanto di cappello! E’ roba forte. Mi hanno detto che è una specie di Tarzan vivente. Forse il cocco potrebbe essere assegnato di default.” Insomma, Fogli promette molto bene, secondo la Marcuzzi, ma tanti sono i personaggi forti quest’anno, sia donne che uomini. Ne vedremo sicuramente delle belle.

