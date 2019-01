Johnny Depp non ha mai picchiato Amber Heard/ L’attore pronto a dimostrarlo: richiesta di risarcimento danni

Johnny Depp non avrebbe mai picchiato la mia ex moglie Amber Heard ed è pronto a provarlo. Le vicende dell’ex coppia non si sono ancora concluse e, tra una accusa e l’altra, l’attore ha confidato di avere tutta l’intenzione di provare la sua innocenza presentando al tribunale, nuovo materiale che potrebbe scagionarlo. Queste prove inoltre, dovrebbero essere usate proprio contro il tabloid inglese The Sun che attraverso un articolo firmato Dan Wootton, lo aveva definito come un “picchiatore di mogli”. Il giornalista poi, aveva anche criticato la scelta dell’autrice J.K. Rowling di aver permesso a Depp di continuare a lavorare nella pellicola di Animali Fantastici, malgrado tutte le voci sulla sua presunta condotta violenta. Nella recente cartella di documenti depositata in tribunale, ci sarebbero chiari riferimenti a “dozzine di video di sicurezza” oltre che “testimonianze oculari, deposizioni scritte giurate e trascrizioni di deposizioni dal 2016 da poco scoperte, oltre a messaggi di testo tra The Sun e la loro fonte #MeToo”, così come riporta TMZ che ne è venuta in possesso.

Johnny Depp sostiene di non aver mai picchiato Amber Heard

In una dichiarazione a E! News, l’avvocato di Johnny Depp, Adam Waldman, ha confidato: “Oggi depositeremo una lista parziale di prove che useremo per confutare le sottostanti accuse fraudolente contro Mr Depp”. Waldman ha poi aggiunto: “Continuiamo a raccogliere profonde testimonianze sull’argomento”. La causa fa riferimento ad un possibile scontro fisico tra Amber Heard e Johnny Depp successo il 21 maggio 2016, quando i due attori erano ancora sposati. L’attrice di Aquaman aveva in precedenza incolpato l’allora marito di averle anche tirato addosso un telefono cellulare colpendola all’occhio e alla guancia. La donna ha anche affermato che il 21 aprile dello stesso anno lui aveva tirato “una bottiglia di champagne formato magnum contro la parete e un bicchiere di vetro a lei e sul pavimento – entrambi si erano frantumati”. Secondo quanto riporta People, Johnny Depp sta facendo causa al The Sun per 200.000 sterline oltre a £10,528 per le spese legali, più una richiesta di risarcimento danni che dovrà essere stabilita dalla corte. L’attore avrebbe chiesto anche di ottenere un’ingiunzione che vieti al giornale di “continuare a pubblicare” accuse di violenza coniugale.

