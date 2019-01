MARINA DI GUARDO/ “Non è facile essere la mamma di Chiara Ferragni” (#CR4)

Marina Di Guardo torna ospite nel programma di Piero Chiambretti #CR4 – La Repubblica delle Donne in onda mercoledì 23 gennaio 2019 in prima serata su Retequattro. La madre di Chiara Ferragni presenterà dal vivo il nuovo libro dal titolo “La memoria dei corpi” e racconterà poi alcune curiosità sulla coppia più celebre del web: The Ferragnez. In occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la scrittrice ha raccontato la grande passione per la scrittura coltivata sempre con passione e costanza, ma poi accantonata per stare accanto alla terza figlia Valentina nata prematura: “Anni dopo giravo ancora per casa coi miei quadernoni pieni di poesie e racconti scritti a mano che non facevo leggere a nessuno perché mi sembrava non fossero all’altezza”. A convincerla a riprendere in mano la sua passione e a crederci più forte di prima sono state le tre figlie che l’hanno spinta a comprare un computer e a credere nel suo sogno. “Ho dato retta alla loro fiducia e mi sono buttata: nel 2011, dopo aver letto su Internet “cosa fare per pubblicare un libro”, ho mandato il mio manoscritto a tutte le case editrici. Otto mesi dopo un piccolo editore, Nulla Die, mi ha detto sì. Il fatto che fosse siciliano come i miei genitori mi è sembrato un segno” ha raccontato.

Marina Di Guardo: “Ho avuto un rapporto molto difficile con mio papà”

Dalle pagine di Vanity Fair, Marina Di Guardo ha raccontato del suo ultimo libro “La memoria dei corpi” in cui il protagonista ha un rapporto davvero particolare con il papà. Anche la scrittrice non nasconde di aver avuto un rapporto difficile con il padre: “un uomo di grande intelligenza, che è riuscito a laurearsi in Medicina pur non avendo i soldi per comprare i libri, che copiava dai compagni su ordinatissimi quaderni che ancora conservo”. I primi problemi sono arrivati quando Marina è diventata un’adolescente: “ero una ragazza bella ma tranquillissima, e lui non mi lasciava libera di fare niente: a 18 anni dovevo rientrare alle 5 di pomeriggio, chiedeva ai miei fratelli maschi di controllarmi”. Stanca di questa vita all’età di 18 anni ha deciso di andare via di casa e trasferirsi a Milano. “Vivevo in una stanza in affitto presso una signora lasciata dal marito con un figlio neonato. Per mantenermi ho fatto di tutto: l’indossatrice, la dimostratrice di prodotti, la baby sitter e l’animatrice nei Club Med” ha raccontato Marina.

“E’ difficile essere la mamma di Chiara Ferragni”

Per molti è semplicemente la mamma di Chiara Ferragni, la fashion blogger più seguita e famosa al mondo. “Non è facile essere la madre di Chiara perchè è molto esposta” racconta Marina Di Guardo. “Ogni giorno c’è un articolo scandalistico, una cattiveria” precisa, anche se Chiara ha imparato a farsi scivolare le cose addosso e a pensare solo alle cose belle ed importanti della vita. Sul suo rapporto con le tre figlie ha rivelato: “non ho mai voluto essere una mamma amica, se lo fossi stata avrei dovuto capire e perdonare troppe cose”. Il successo di Chiara ha sicuramente cambiato le loro vite: “per anni ha viaggiato sempre e io l’ho vista poco. A me della notorietà non è mai fregato niente, volevo solo che fosse contenta”. Sul compagno e marito della figlia Fedez ,invece, dice: “È un ragazzo geniale e sensibile, ma non mi sarei mai immaginata che si mettessero insieme”.



