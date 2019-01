Meghan Markle incinta di tre gemelli?/ Rumors sulla gravidanza: dalle cure per rimanere incinta alla data

Meghan Markle è ancora l’argomento preferito da Mattino 5 e da Federica Panicucci che lancia la sua parte di gossip parlando proprio della neo Duchessa e della sua gravidanza. Il parto si avvicina a grandi passi ma adesso la notizia che potrebbe rivelarsi bomba è quella legata proprio al primo figlio del principe Harry che potrebbero essere addirittura due o tre. C’è il giallo sul pancione della Duchessa e le sue dimensioni sembrano lasciar pensare che il parto gemellare sia davvero possibile. Mentre per il numero si vocifera che i bambini possano essere due o addirittura tre, sembra che anche per il concepimento ci siano degli importanti rumors in arrivo proprio da Londra. Se il parto gemellare sarà confermato, la gravidanza della bella Meghan potrebbe essere arrivata dopo una cura medica.

PARTO GEMELLARE IN ARRIVO?

In molti hanno notato che la Duchessa non aveva avuto figli dal suo precedente matrimonio e mentre per alcuni è normale per via della sua giovane età, per altri potrebbe essere un problema medico a cui si è posto rimedio proprio durante il suo fidanzamento con il principe Harry per rimanere incinta al momento giusto. Mistero anche sulla data del parto. Gatti, in collegamento da Londra, continua a parlare di rumors e cambiamenti che potrebbero anticipare il parto da maggio a marzo o il contrario, solo questo potrebbe stabilire i mesi di gravidanza di Meghan Markle e, quindi, svelare anche se si tratterà di un parto normale o gemellare. Quale sarà il prossimo indizio che metterà insieme le novità sulla gravidanza più osservato di questi ultimi mesi? Intanto, la Casa Reale non ha smentito questi rumors su Meghan così come non l’ha fatto su una possibile quarta gravidanza di Kate Middleton, almeno secondo quanto avrebbe rivelato un’amica della stessa Duchessa. Questa è davvero una prova?

