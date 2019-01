Niccolò Bettarini: “Volevano uccidermi ma li perdono”/ “Mi ha fatto stare male veder soffrire la mia famiglia”

Pochi giorni fa è arrivata la sentenza di condanna per i suoi aggressori, Niccolò Bettarini ai microfoni di Chi è tornato sulla terribile aggressione di inizio luglio. I pugni, i calci e l’accoltellamento: «A causa dell’adrenalina non sentivo dolore. Poi mi sono ritrovato in ambulanza e solo in quel momento ho capito che mi avevano aggredito con un coltello. Una costola ha fermato la lama, altrimenti mi avrebbero bucato un polmone. Poi un nervo del braccio è stato lesionato e ancora oggi ho problemi. Dio e i medici dell’ospedale Niguarda mi hanno salvato per miracolo». Niccolò Bettarini ha partecipato a tutte le udienze: «Perché? Perché incrociando lo sguardo dei miei aggressori volevo vedere se avrei percepito il loro pentimento. Non è accaduto».

NICCOLO’ BETTARINI: “LI PERDONO”

Il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura ha poi sottolineato: «Per me è stata un’emozione negativa e positiva clamorosa. Mi hanno colpito, mi hanno fatto del male, stavo rischiando, anzi ho rischiato, la vita. A un certo punto sembravo io il carnefice. Mi hanno gettato fango addosso. Non è stato facile. Ma la giustizia ha fatto giustizia. Ho capito una cosa: non si deve mai spegnere la fiducia. Mi ha fatto star male vedere soffrire la mia famiglia a causa mia». Niccolò, che ha deciso di rinunciare al risarcimento, prosegue: «Subentra un percorso psicologico strano: mi sono sentito pieno di rabbia e in colpa nonostante non avessi fatto niente. Mi hanno intercettato, forse pedinato, ne hanno dette di ogni. Stavo per esplodere e la mia rabbia scattava contro chi mi ama. Chiedo scusa a tutti loro. In una notte il mio mondo e la mia vita sono cambiati per sempre e queste cicatrici non potrà cancellarle nessuno. Né dalla mia pelle, né dalla mia testa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA