Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati?/ Uomini e Donne: spunta la verità sui social

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne è finita al centro di rumors e indiscrezioni per la mancanza di foto e di like. Da qualche tempo, l’ex tronista e l’ex corteggiatore che si sono conosciuti e innamorati proprio nel programma di Maria De Filippi, non postano più foto di coppia e, soprattutto, Giordano non lascia più il suo like ai post della fidanzata. Tanto è bastato per scatenare la preoccupazione dei fans che temono che i due, dopo aver superato una prima crisi, stiano attraversando nuovamente un momento delicato. Ad alimentare i rumors è stata la syessa Nilufar che, di fronte alle domande insistenti dei fans ha ammesso di aver litigato con il fidanzato. “ Io e Gio abbiamo avuto delle discussioni e litigato un po’ su alcune questioni, ma non per questo non siamo uno coppia. Senza entrare nei dettagli privati, delle motivazioni per cui una qualsiasi coppia può avere delle discussioni e può litigare”, aveva confessato la Addati. Oggi, però, ad aggiungere dettagli alla situazione è un’amica di Nilufar e Giordano ovvero Alessandra Sgolastra.

NILUFAR ADDATI E ALESSANDRA SGOLASTRA SI SONO LASCIATI? PARLA ALESSANDRA SGOLASTRA

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno ancora insieme. E’ ciò che si evince dalle parole di Alessandra Sgolastra, ex protagonista di Temptation Island Vip. Nilufar e Alessandra hanno condiviso la stessa esperienza e, ad oggi, la loro amicizia dura ancora. Sui social, i fans hanno chiesto una reunion con Giordano e Nilufar e la risposta della Sgolastra ha sorpreso tutti. “A quando una rimpatriata con Nilufar e Giordano?” ha chiesto qualcuno lei ha risposto taggando i due amici – “A breve. Tutti a sciare”. Tra Nilufar e Giordano, dunque, andrebbe tutto bene. I fans, tuttavia, sperano di vederli presto nuovamente felici e innamorati sui social proprio come erano soliti fare fino a poche settimane fa. Pur essendo entrambi attivi su Instagram, l’ultima foto di coppia risale a dicembre.

