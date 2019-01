Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 23 gennaio 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 23 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, mercoledì 23 gennaio 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni di LatteMiele durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Capricorno mercoledì e giovedì ha due giorni in cui deve fermarsi. È vero che nel mese di febbraio Venere nel segno alimenta le passioni, ma in questo momento non si capisce molto bene se dare la priorità al lavoro o ai sentimenti. Bisogna cercare di non sopravvalutarsi perché si tende a pensare che il lavoro e il denaro siano le cose più importanti ma non è così. Serve qualcuno che sostenga a casa. Domenica andrà molto meglio. L’Acquario sente maggiore energia, ci sono molte cose da fare e i ritardi non mancano. Da parecchio si sta cercando di recuperare e in questi giorni ci sono due cose che non si devono assolutamente fare, andare di corsa o controcorrente. La tensione a livello planetario si fa sentire e questo dà disagi. Un’amicizia sottovalutata in questi giorni potrà dare qualcosa in più. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

GEMELLI ARRABBIATI, SEGNI FLOP

Andiamo ad analizzare i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 23 gennaio 2019. Per l’Ariete questo è un momento complesso, si trova infatti in un periodo in cui si è molto aggressivi dal punto di vista verbale e questo non può fare piacere. Anzi si crea un po’ di malumore e non c’è la forza per reagire sotto diversi punti di vista. I Gemelli sono arrabbiati e questo crea un certo stato di fatica non facilissimo da gestire. A seconda dell’età del nato sotto questo segno però la situazione potrebbe cambiare. Il Leone è affaticato sul lavoro e questo porta un po’ di frustrazione. Il 2018 è stato un anno davvero poco generoso e si rischia di progettare delle cose che sono al di fuori delle proprie possibilità. Forse è il caso di gestire diverse situazioni con maggiore attenzione e più voglia di gestire le forze e le emozioni. Ora è il momento di provare a reagire per cercare di dare una svolta a quello che sta accadendo e che non piace, serve un’inversione di tendenza.

SAGITTARIO QUALCOSA STA PER RINASCERE, SEGNI AL TOP

Ora è il momento di soffermarci sui segni top della giornata di oggi, 23 gennaio 2019, seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Sagittario sente che questo momento sta per portare a una rinascita definitiva. Il 2018 non è stato un anno facilissimo, ora arriva un’inversione di rotta positiva e che permette una bella crescita. Forse è il caso di gestire le emozioni con attenzione e maggiore scelta nei particolari. Il Toro sta vivendo due giornate molto importanti e che possono regalare delle belle sensazioni. Attenzione a vivere il momento con un po’ troppa pressione sulle spalle perché serve libertà di pensiero e di testa per essere fantasiosi e decisi nelle scelte da prendere. La Vergine ha grande voglia d’amare e per questo si sta trovando di fronte a persone che stanno regalando ottimi spunti. Serve prendersi del tempo per ottenere il massimo e riuscire a dare tutto quello che serve per emergere.



