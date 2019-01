Ricchi e Poveri / “La nostra arma segreta? Cantare con il cuore” (55 passi nel sole)

I Ricchi e Poveri tornano in tv per celebrare al Bano e Romina Power, protagonisti su Canale 5 con una serata dal titolo 55 passi nel sole. Sarà un appuntamento ricco di musica che vedrà il celebre duo esibirsi con i suoi successi più grandi, alla scoperta delle canzoni che hanno segnato un’era e ancora oggi tra le più amate dal pubblico italiano. Per Angelo Sotgiu e Angela Brambati si preannuncia quindi un nuovo grande successo, dopo quello che li ha visti esibirsi sulle note di “Sarà perché ti amo” sul palco del Grande Fratello Vip 3 al fianco dei concorrenti. Ma qual è il segreto del successo della band che dal 1967 continua a macinare consensi? “Le canzoni, ma non solo. Le canzoni interpretate in un modo che sembrava le avessimo scritte noi“, rivela Angela Brambati in una recente intervista a Io Donna.

I RICCHI E POVERI, “LA QUERELLE CON MARINA OCCHIENA? TUTTO PASSA”

Hanno esordito nel 1976 in quartetto, sono diventati un trio nel 1981 e dal 2016, dopo l’addio di Franco Gatti, sono rimasti in due. I Ricchi e Poveri, però, continuano senza sosta a collezionare successi, complici i brani che hanno fatto la storia musica italiana e un’allegria fuori dal comune. “Credo sia questa l’arma, non come prendi una nota o come sei vestito, ma cantare con il cuore“, conferma Angela Brambati in un’intervista a Io Donna. Investita nel 1981 dal vento dei pettegolezzi su una presunta relazione tra l’ex componente della band Marina Occhiena e Angelo, all’epoca suo fidanzato, oggi conferma di non portare alcun rancore. anzi a distanza di anni ammette che “sono cose che possono capitare”: “Io e lei non ci siamo più frequentate – rivela la cantante – ma non perché io avessi qualcosa contro di lei. Al momento ovviamente c’era stato uno scontro, ma poi tutto passa“.

LA TRAGEDIA A GENOVA: “UN’ORA PRIMA SIAMO PASSATI PROPRIO SU QUEL PONTE”

I Ricchi e Poveri, fra poche ore in tv per l’appuntamento con 55 passi nel sole, qualche mese fa sono stati sfiorati da una delle tragedie più dolorose del nostro paese: il crollo del ponte Morandi a Genova. I due cantanti sono infatti passati sul tratto esattamente un’ora prima del disastro, così come conferma in un articolo Blitzquotidiano.it. “Eravamo diretti in Calabria. Siamo passati proprio su quel ponte e ci siamo passati tantissime volte“, hanno spiegato i due cantanti in un’intervista rilasciata a La vita in diretta a poche ore dal disastro. “Quando abbiamo sentito la notizia non abbiamo solo pensato al fatto di esserci passati poco prima – ha confermato Angelo Sotgiu – ma a tutti quelli che ci passano ogni giorno e, soprattutto, alle persone che hanno perso la vita“.



