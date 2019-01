SABRINA GHIO/ Uomini e Donne: “ho avuto momenti in cui mi sono sentita persa”

Sabrina Ghio si lascia andare e sui social apre il suo cuore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raccontare ai followers alcuni momenti della sua vita, compresi quelli più bui. Rispondendo alle domande dei fans su Instagram Stories, Sabrina Ghio che oggi ha ritrovato l’amore accanto a Carlo, il compagno che ha rubato il suo cuore restituendole nuovamente la serenità di cui aveva bisogno, ha svelato che, se il parto, avvenuto nel 2013, è stato “l’emozione più grande della sua vita”, c’è stato un periodo in cui l’ex allieva di Amici si è sentita totalmente persa al punto da aver temuto di non farcela. “Ho avuto momenti in cui mi sono sentita persa! Ho avuto paura”, racconta Sabrina rispondendo a chi le ha chiesto di rivivere un momento buio della sua vita. “Ho passato anni della mia vita senza riuscire a prendere decisioni. Mi sentivo chiusa in un vortice, pensavo di non meritarmi questa vita, di dover pagare l’infelicità rimanendo così intrappolata in un’esistenza che non volevo“.

SABRINA GHIO: L’ANALISI E LA VOGLIA DI RICOMINCIARE

Sabrina Ghio, però, non si è mai arresa e, grazie all’analisi e alla voglia di ricominciare, l’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a ritrovare la voglia di riprendere in mano la propria vita. “Non so neanche io quale è stato il giorno in cui ho trovato la forza di dire a me stessa che non andava bene la mia mortificazione interiore. C’è voluto tanto tempo, un po’ di analisi e magicamente ho cominciato a guardare davanti a me”, ha dichiarato Sabrina. Sulla storia d’amore con il compagno Carlo, l’ex tronista svela di vivere ancora una storia da fidanzati. I due, infatti, non convivono ancora: “No, non viviamo assieme. Io vivo a Roma, sola con la mia polpetta. Carlo vive tra Milano, Caserta e Roma. Ci vediamo appena possiamo”. Sabrina, infatti, già mamma di Penelope, non nasconde il desiderio di avere un secondo figlio svelando di essere nata con l’istinto materno.

