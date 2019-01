Selvaggia Roma: “Facevo uso di steroidi!”/ Troppa chirurgia: “Non sono di plastica…” la confessione (FOTO)

Selvaggia Roma confida di non essersi rifatta del tutto (non più di tanto almeno…). La ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha cercato ancora una volta di difendersi dalle accuse degli haters che l’hanno attaccata imputandole di avere eccessivamente abusato della chirurgia estetica. “Prima non ero io, facevo uso di steroidi, mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi”, ha dichiarato lei. L’aspetto fisico per Selvaggia è sempre stato un cruccio, ed infatti, anche durante Temptation Island questa cosa era venuta fuori. Dopo anni di duro lavoro, la sua autostima è migliorata e con questa anche la volontà di apprezzarsi maggiormente. Per la Roma quindi, il suo “nuovo aspetto” sarebbe esclusivamente frutto del duro allenamento in palestra. Mostrando uno scatto con il nuovo look, l’influencer romana si è dovuta difendere ancora una volta dalle accuse della rete. Dopo avere ammesso di avere fatto uso di steroidi, ha confidato che, per colpa loro, il suo aspetto fisico era notevolmente cambiato.

Selvaggia Roma: “Facevo uso di steroidi!”

“Mi dispiace deludervi, ma non sono né di plastica né strarifatta – ha esordito Selvaggia Roma scontrandosi con gli haters. – Prima mi avete visto sotto effetto degli steroidi, posso dire che non ero io grazie a persone dementi che ti fanno cambiare e credere chissà cosa. Solo dopo ho iniziato a capire e sapere, prima non ne avevo la più pallida idea. Mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi. Sono sempre stata così in realtà. Ho riempito una piccolissima parte di labbra e zigomi, anche se ho sempre avuto le guanciotte anche prima di entrare nel programma, ho tolto la gobba al naso e rifatto il seno, ero diventata una tavola, non aggiungete altro”. Dopo la fine della sua relazione con Francesco Chiofalo, la ballerina è tornata sulla bocca di tutti proprio per via delle mancate dichiarazioni nei confronti del suo ex, soprattutto dopo la rivelazione sul tumore al cervello. La performer, dopo avere chiuso con il personal trainer, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Luca Muccichini.





