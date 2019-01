Serena Grandi: “mi hanno diagnosticato un tumore al seno”/ “È stata una notiziaccia, operata a dicembre”

Serena Grandi spiazza tutti rivelando di essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica per rimuovere un tumore al seno che le è stato dignosticato poco tempo fa. L’attrice confessa tutto in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola. La Grandi spiega di dover ringraziare i suoi cagnolini grazie ai quali si è accorta di avere qualcosa che non andava. Portando una bassotta e un chihuahua nella borsa, l’attrice ha cominciato a sentire un dolore al seno. Decide così di sottoporsi ad alcuni controli scoprendo di avere cinque centimetri di carcinoma. “E’ stata una notiziaccia, ma di quelle… Dicono che la malattia cambi le persone, io non lo so ancora…” – spiega la Grandi che, dopo aver scoperto la presenza del tumore lo scorso novembre, il 19 dicembre si opera. “Alla fine mi sono ritrovata sotto i ferri il 19 di dicembre. I controlli? Io? Ma ogni anno, tant’è che l’ultimo è del 17 gennaio 2017, lo ricordo perché dopo poco avevo fatto il lifting. E sembrava tutto a posto”, aggiunge ancora.

SERENA GRANDI: NUOVA OPERAZIONE PER UN’INFEZIONE

Dopo essere stata operata per il tumore, Serena Grandi è dovuta tornare sotto i ferri per sottoporsi ad un nuovo intervento a causa di un’infezione. “Pensi che giovedì scorso mi hanno pure rioperato per un’infezione, sono in mezzo a tutto questo e sto giusto rimettendo ora in fila i pensieri. La verità è che il mio corpo mi ha tradito. Ora non so ancora, penso che ricostruirò tutto quanto, come mi va, quanto mi va, oppure che non farò niente”, spiega Serena Grandi che, dopo aver basato la propria carriera su due seni enormi, si sta abituando alla nuova realtà – “Ho basato tutta la mia vita su due seni enormi e adesso, mah, ne ho solo uno. Ma che vuole che le dica, il seno piccolo dà pure meno fastidio, almeno le camicie ti vanno subito, magari riduco l’altro e diventerò campionessa del mondo di giacche e di camicie. Ora piuttosto che pensare subito a rifare e come, vediamo come esco da questo inferno, vorrei cambiare la mia immagine di bambolona“.

SERENA GRANDI: AL SUO FIANCO IL FIGLIO EDOARDO E CORINNE CLERY

A sostenerla nella sua battaglia contro il tumore c’è il figlio Edoardo Ercole che non l’ha mai lasciata sola, sostenendola in ogni momento. Tuttavia, al settimanale Chi, Serena Grandi ha svelato di poter contare anche sull’aiuto di Corinne Clery con cui, dopo una lunga guerra, ha siglato definitivamente la pace. “C’è mio figlio, Edoardo, ma poi c’è Corinne, che mi sta seguendo minuto per minuto, è strana la vita, è stata la mia nemica… E’ come una moglie, noi del resto, siamo la famiglia Ercole, in qualche modo. E questa è una vera amicizia al femminile, se vuoi particolare, ma adesso più che mai capisco che conta il volersi bene”, confessa l’attrice. Serena Grandi è pronta a riprendere in mano la propria vita dimenticando il prima possibile la batosta ricevuta.



