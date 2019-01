Simone Luzzi, Uomini e Donne/ Il fonico belloccio: “Sono single! I complimenti fanno piacere ma…”

Simone Luzzi è il fonico belloccio di Uomini e Donne. Fin dalla sua prima apparizione televisiva per aggiustare dei microfoni, ha catturato dall’attenzione del pubblico da casa, ipnotizzato dal suo aspetto piacevole. Sul ragazzo non si conoscono molti dettagli utili e, quel poco che sappiamo è stato reso noto in più di una occasione: 31enne romano, lavora con i programmi di Maria De Filippi ormai da più di dieci anni. Il magazine del famoso dating show, ha voluto interpellarlo per soddisfare molte curiosità delle estimatrici. Lui ha esordito raccontato come è nata la sua carriera. Dopo essersi diplomato, ha iniziato immediatamente con il suo attuale lavoro, incominciando con i programmi di Queen Mary nel 2004. “Da molto tempo il mio lavoro è quello di microfonare tutti gli ospiti presenti in puntata, dai corteggiatori ai tronisti, per poi procedere con il check audio”, ha confidato. Oltre a Uomini e Donne, lo troviamo anche al serale di Amici, C’è posta per te, Tu si que vales e Temptation Island.

Simone Luzzi, il fonico belloccio di Uomini e Donne

Simone Luzzi, nel corso della sua intervista tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, racconta anche come sarebbero nati gli apprezzamenti da parte del pubblico del dating show: “Tutto è nato da un complimento che Maria mi fece in maniera molto carina durante una messa in onda, in occasione di uno scontro tra Gemma e Tina in cui intervenni per fornire una spiegazione tecnica. Da quella frase iniziò tutto, tra il divertimento ma anche tanto imbarazzo da parte mia. La ringraziai per il complimento e la ringrazio ancora oggi”. Il fonico comunque, si definisce una persona molto timida che non ha mai pensato di approfittare della gentilezza da parte del pubblico. Nonostante i complimenti facciano sempre piacere, ha comunque deciso di non avere pagine social e dopo essersi “messo in mostra”: “ho preferito ancor di più tenere un profilo basso”. E sul suo attuale stato sentimentale confessa: “Non sono fidanzato, anzi molto single. Diciamo che la solitudine mi fa compagnia”.

