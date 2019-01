Stefano Sala e Benedetta Mazza/ È nato l’amore? Il modello: “usciamo spesso insieme, ma…”

Stefano Sala e Benedetta Mazza sono una coppia? Dopo l’annuncio della fine della sua storia con la modella ucraina Dasha Kina, Stefano ha deciso di cominciare una relazione con la bionda conduttrice con la quale, l’amicizia che esisteva prima del Grande Fratello Vip, all’interno della casa è diventata molto forte e importante? A spiegare i retroscena dello splendido rapporto che, ancora oggi, lega Stefano e Benedetta è proprio Sala che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha confermato di vedere spesso Benedetta, di uscire con lei ribadendo, però, che la oro è solo un’amicizia speciale. Nessuna storia d’amore, dunque, tra Stefano e Benedetta e nessun bacio dopo il Grande Fratello Vip come ha spiegato il bel modello. “Non ci siamo mai baciati dopo il Grande Fratello”, ha detto Stefano a Nuovo Tv a cui ha confessato di aver bisogno di un periodo per stare da solo – “Non è un bel periodo per via del mio stato confusionale. Sono convinto che, prima di cominciare una relazione, io debba stare bene con me stesso”.

STEFANO SALA E BENEDETTA MAZZA: IL RAPPORTO DOPO IL GF VIP

Stefano Sala, ai microfoni di Pomeriggio 5, ha ribadito che la sua storia con Dasha Kina è ormai un capitolo chiuso. “Io sto vivendo un trambusto di sentimenti e di conseguenza è meglio prendere strade diverse. Mi sono reso conto che non provavo più le stesse cose di prima. Mi dispiace molto. Anche io sono triste per la fine di questa relazione”, ha aggiunto a Nuovo Tv. Il bel modello ha voglia di guardare avanti e di continuare ad avere nella sua vita Benedetta Mazza con cui ha un rapporto davvero speciale. I due, però, non si sono messi insieme anche se Sala, a Nuovo Tv, ha rivelato di vedere e uscire spesso con Benedetta. “Io e Benedetta siamo amici, ci divertiamo molto e usciamo spesso insieme, dato che facciamo parte della stessa compagnia. In questo momento voglio stare da solo e dedicarmi a mia figlia Sofia e al lavoro”, ha spiegato il modello. Tra Stefano e Benedetta, dunque, resterà solo una splendida amicizia?

