UNA SPIA E MEZZO/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson (oggi, 23 gennaio 2019)

NEL CAST DWAYNE JOHNSON

Il film Una spia e mezzo va in onda in prima visione TV su Italia 1 oggi, mercoledì 23 gennaio 2019, alle ore 21,25. Si tratta di una commedia d’azione molto divertente che è stata prodotta e distribuita in collaborazione da Universal Picture e Warner Bross mentre il cast vanta la presenza di attori del calibro di Dwayne Johnson che ha interpretato Bob Stone, e Kevin Hart nel ruolo di Calvin Joyner. Una commedia diretta da Rawson Marshall Thurber, famoso regista statunitense che ha diretto molte commedie d’azione per la Universal ed altre case di produzione. Un film quasi completamente ambientato nel Massachusetts, le riprese sono iniziate nell’aprile del 2015 e nello stesso anno sono terminate, ma la commedia ha iniziato la sua distribuzione nell’aprile dell’anno successivo e per la precisione il 14 aprile del 2016 con la sua prima. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

UNA SPIA E MEZZO, LA TRAMA DEL FILM

Robbie Wheirdich è un ragazzo che ha avuto un’adolescenza molto travagliata. Essendo sovrappeso è sempre stato vittima di scherni e bullismo. Ma per il film è solo l’inizio, ovvero un modo di far comprendere che poi il ragazzo riesce ad ottenere il suo grande riscatto, lo ha diventando Bob Stone, un agente della CIA super palestrato e molto bravo. Gli viene affidato un incarico per una missione di spionaggio dove decide di coinvolgere anche il suo vecchio amico del liceo, che invece ora è un piccolo e fragile e soprattutto non molto avvezzo ad avventurarsi in azioni e sparatorie, diventato ora contabile. In tutto il film si assiste a scene di azione ma anche molto divertenti, soprattutto per la goffaggine del contabile che si ritrova in tutte situazioni dove mai e poi mai avrebbe voluto essere.

