Uomini e Donne / Denise e Sebastiano tornano insieme? Lei confessa: “Lo amo!” (Trono Over)

“Mi sono sentita usata da lui. Sono delusa, molto delusa, sono così delusa da essere spiazzata”. È con queste parole che Denise Pantano, nota dama del trono Over, commenta al Magazine di Uomini e Donne il comportamento di Sebastiano Mignosa, cavaliere che da alcuni mesi frequenta anche fuori dallo studio di Canale 5. Quest’ultimo, nonostante la conoscenza ormai fattasi importante con Denise, ha deciso non solo di frequentare altre donne, ma addirittura di tornare su alcune con le quali sembrava avesse chiuso. Un comportamento che Denise proprio non ha accettato, tanto da dichiarare “Mi sono sentita davvero presa in giro […] La sua strafottenza e i suoi modi di fare mi hanno irritata: ma chi si crede di essere?” sbotta, infatti, la dama del trono Over di Uomini e Donne. Nonostante la delusione, ciò che è chiaro è che da parte di Denise c’è ancora interesse per Sebastiano.

DENISE E SEBASTIANO, C’È ANCORA UNA SPERANZA?

Denise Pantano ammette però di aver un po’ di colpa rispetto al comportamento avuto da Sebastiano a Uomini e Donne. “Io sono colpevole di avergli dato troppa sicurezza – confessa la dama, che poi si chiede – Cosa devo fare per avere la sua attenzione, rivolgermi ad altri uomini?” Tuttavia, ammette di non poterlo fare, perché i suoi sentimenti glielo impediscono: “Sono innamorata di lui – ammette Denise – altrimenti non avrei avuto queste reazioni. […] Io tengo a Sebastiano: se non fosse così, mi sarei già alzata da quella sedia” conclude. Svela, tuttavia, che una speranza tra loro c’è ancora, perché Sebastiano – anche dopo la lite – ha continuato a chiamarla. C’è da capire ora se i sentimenti avranno la meglio su tutto il resto.

