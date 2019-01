Uomini e Donne / Scelta di Teresa, nuova registrazione e l’annuncio di Lorenzo: ultime news (Trono Classico)

Il momento delle scelte dei tronisti di Uomini e Donne è sempre più vicino. Come i fan del trono classico ormai già sanno, la prima a fare la sua scelta sarà Teresa Langella che, nel corso dell’ultima registrazione, ha annunciato di essere pronta alla villa e, infine, alla festa di fidanzamento. La registrazione avverrà proprio in questi giorni e porterà la tronista alla decisione tanto attesa: sarà Andrea Dal Corso o Antonio Moriconi la scelta della bella tronista campana? Difficile dirlo al momento, anche se qualcosa di certo c’è ed è la data in cui il pubblico di Uomini e Donne potrà assistere alla scelta di Teresa. Stando alle ultime news, la scelta di Teresa Langella andrà in onda Venerdì 15 Febbraio, in prima serata, e andrà contro Sanremo Young condotto da Antonella Clerici su RaiUno.

LORENZO ANNUNCIA LA SCELTA NELLA NUOVA REGISTRAZIONE

La prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne è invece prevista per sabato 26 gennaio e in studio vedrà, quindi, l’assenza di Teresa Langella (che per quella data dovrebbe aver già fatto la sua scelta). Nella nuova registrazione, il protagonista dovrebbe essere Lorenzo Riccardi che potrebbe finalmente annunciare la sua scelta. Anche per lui è prevista la villa, seguita poi dalla festa di fidanzamento in castello (qualora si beccherà un sì dalla corteggiatrice). Anche questa andrà in onda poi in prima serata in una delle tre puntate previste e non quattro come si pensava inizialmente. Cosa che ci fa intuire che uno dei tronisti potrebbe non fare la sua scelta in castello, visto che in tutto sono rimasti in quattro. Che siano in arrivo nuove sorprese a Uomini e Donne?

