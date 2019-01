Vittoria Schisano/ Video, torna da Chiambretti la vera prima donna, ruberà il trono a Malgioglio? (#Cr4)

Vittoria Schisano, stasera ospite da Piero Chiambretti a Cr4 – La Repubblica delle Donne, è sempre più protagonista del mondo dello spettacolo. Lo dimostra la sua partecipazione a Femmina, lo show diretto da Francesco Pingitore al Salone Margherita di Roma questo mese. Entusiasta il pubblico che ha partecipato all’evento teatrale e che ha manifestato il proprio apprezzamento sui social, congratulandosi con Vittoria per il suo nuovo successo. In particolare interverrà in studio per dire la sua su una polemica ancora calda e che riguarda l’ultimo spot pubblicitario della Gilette, accusato di essere troppo femminista. Quale sarà il punto di vista della Schisano? Negli ultimi mesi si è dovuta difendere dall’etichetta ‘trans’ che le viene spesso attribuita, nonostante sia chirurgicamente una donna a tutti gli effetti. Un particolare che tuttavia potrebbe non renderla femminista a tutti i costi, come una novella Giovanna d’Arco.

Clicca qui per il video con la sua intervista

Vittoria Schisano, Cr4 – La Repubblica delle donne: un modo nuovo di concepire l’universo femminile

Vittoria Schisano ha di certo fatto la storia come donna, grazie ad un modo del tutto nuovo di concepire l’universo femminile e lo dimostrerà stasera a Cr4 – La Repubblica delle donne. Non per diritto di nascita ma per scelta, per una battaglia che si poteva dire conclusa diversi anni fa e che invece la spinge ancora adesso a prendere le proprie difese di fronte a chi non dimentica i suoi natali. Il nome della Schisano è infatti associato spesso ai due termini “attrice trans”, ma Vittoria si ribella e non ci sta. Come è accaduto di recente di fronte al turbine di social in cui si è ritrovata inghiottita. Troppi e troppo, tanto che ha deciso inizialmente di eliminare Facebook. Per un’attrice della sua portata, avvenente e seducente, il social network più indicato forse è Instagram? Sembra proprio di sì, almeno rispetto alla frequenza con cui aggiorna il suo profilo. Fra gli ultimi post la rivelazione sulla lettura che sta affrontando in questi giorni: il libro La Contessa di Giovanni Ciacci. Immediata la risposta di un fan in particolare, che fra i commenti fa notare come il titolo si adatti facilmente alla stessa Schisano. Solo che nel suo caso il termine corretto è “Conte(s)sa”, come sottolinea.

La storia di Vittoria





© RIPRODUZIONE RISERVATA