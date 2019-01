YARI CARRISI FIGLIA DI AL BANO E ROMINA/ Su Ylenia: “Mi sono svegliato ogni notte e la sentivo con me”

Yari Carrisi torna in tv per un’occasione davvero speciale. Si tratta di “55 passi Nel Sole“, lo show evento in due puntate in onda mercoledì 23 e 30 gennaio 2019 che segna il ritorno sul piccolo schermo di Al Bano Carrisi e Romina Power. Dopo aver conquistato l’Italia e il resto del mondo con le loro canzoni, Al Bano e Romina saranno protagonisti di un imperdibile spettacolo televisivo che si preannuncia già un successo. Sul palco la coppia di “Felicità” ha voluto tutta la famiglia: a cominciare dalla figlia Cristel Carrisi che condurrà l’evento fino a Romina Jr Carrisi e Yari Carrisi. Quest’ultimo recentemente è tornato a parlare di Ylenia Carrisi, la figlia della coppia misteriosamente scomparsa nel 1993 a New Orleans.

Yari Carrisi sulla sorella Ylenia

La scomparsa di Ylenia ha cambiato per sempre le vite non solo dei genitori Al Bano e Romina Power, ma anche dei fratelli. Nel 1993 Yari era poco più che adolescente e recentemente durante un’intervista, il cantante ha voluto ricordare quel terribile momento rivelando alcuni retroscena davvero inediti. “Quando siamo arrivati a Quito, mi sono tornati subito i flashback dell’ultima volta in cui ho parlato con Ylenia, nel 1993. Dal primo giorno mi sono svegliato ogni notte e la sentivo con me” ha detto il figlio di Al Bano e Romina durante un’intervista. La scomparsa di Ylenia ha rivoluzionato la vita di tutta la famiglia Carrisi e potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella storia d’amore tra i due cantanti.

La storia d’amore con Naike Rivelli

Yari Carrisi è un tipo molto discreto e lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Sono poche, infatti, le interviste concesse, anche se recentemente di lui hanno parlato la ex fidanzata Naike Rivelli e l’attrice Ornella Muti. In passato, infatti, Naike e Yari hanno avuto una bellissima storia d’amore come ha ricordato e raccontato la figlia di Ornella Muti durante una delle puntate di Domenica In di Mara Venier: “Sono single da due anni e mezzo. Dopo Yari non ho avuto nessuno. Lui è stato molto importante per me. Ero molto innamorata ed è stato difficile lasciarlo andare”. Naike è apparsa ancora molto scossa dalla fine della storia d’amore con il figlio di Al Bano e Romina Power al punto che la madre Ornella Muti è intervenuta in suo soccorso: “Loro sono una famiglia molto grande, molto social, uno sembra quasi che voglia fare pettegolezzi su di loro ma non è così. Si sono amati molto, tutta la famiglia è stata molto carina con noi, avevamo un bellissimo rapporto con Al Bano, Romina e anche con la Lecciso”. L’attrice ha poi speso bellissime parole per il figlio di Al Bano: “Yari è un ragazzo meraviglioso ma gli amori finiscono. È stato un amore che è andato male ma tanti ne vanno male”.



