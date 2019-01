AARON NIELSEN CHI E’/ Il figlio di Brigitte: “Non era nei miei programmi, ma…” (Isola dei Famosi 2019)

Aaron Nielsen è uno dei concorrenti ufficiali de L’Isola dei Famosi 2019. Il figlio di Brigitte Nielsen è pronto a salpare per l’Honduras dopo aver calcato le passerelle più prestigiose del mondo della moda. Un’avventura che si preannuncia indimenticabile per il figlio di Brigitte Nielsen, che all’età di 25 anni si prepara a vivere la prima grande esperienza televisiva. Di professione modello, Aaron ha sfilato per grandi nomi di moda come Versace, Etro e Colmar alla faccia di chi dice che è uno sconosciuto! Consapevole di essere famoso come il figlio di Brigitte Nielsen, Aaron ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di voler partire per mettersi alla prova. Il modello non nasconde però di avere una sola grande paura: “non conoscere le reazioni del mio corpo in situazioni difficili”.

Chi è Aaron Nielsen

Classe 1993, Aaron Nielsen è nato il 19 aprile a Mendrisi, un piccolo comune del Canton Ticino in Svizzera. Ha due fratelli: Killian Nielsen e Raoul Ayrton Meyer ed è il figlio di Brigitte Nielsen e Raoul Meyer. Dopo la separazione dei genitori, Aaron si è trasferito a Milano dove ha vissuto per diversi anni col papà prima di fare le valigie e partire per la Spagna dove ha cominciato la sua carriera nel mondo della moda. Successivamente dopo i primi ingaggi decide di rientrare a Milano, dove continua alla grande la carriera di modella sfilando per Versace, Etro e Colmar e tanti altri brand di moda. Ora all’età di 25 anni è pronto a mettersi in gioco in una nuova grande esperienza: quella dell’Isola dei Famosi. Sulla sua partecipazione al reality show ha raccontato a Novella2000: “Non era assolutamente nei miei programmi, ma quando si è prospettata la possibilità di fare il provino, l’idea mi è piaciuta da subito“.

Aaron Nielsen a L’Isola dei Famosi 2018

Il figlio di Brigitte Nielsen ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni in anteprima alcune dichiarazioni a pochi giorni dalla partenza per la quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il modello 25enne è consapevole che più di tutto gli mancheranno: “I miei fratelli a cui sono molto legato, la mia ragazza e gli amici”. Nel suo zainetto non potrà mai mancare “qualcosa per riposare meglio”, mentre sulla sopravvivenza che sarà fondamentale in Honduras ha rivelato che potrà contare sul fatto di essere una persona sportiva e piena di energia. Pregi e difetti? “La solarità, l’allegria e lo spirito di squadra”, mentre se alcuni compagni non dovessero sopportarlo il modello ha già pensato ad una soluzione “se dovesse dar fastidio qualcosa di me proverò a rendere la convivenza più facile”



