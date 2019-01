ABDELKADER MOHAMED GHEZZAL CHI E’/ “Ho paura solo di me stesso” (Isola dei Famosi 2019)

Dai campi di calcio alle spiagge assolate dell’Honduras. Abdelkader Mohamed Ghezzal, ex giocatore del Parma è uno dei concorrenti ufficiali della nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Il procuratore di calcio sarà l’ex campione di calcio naufrago di quest’edizione. Si è parlato tanto dell’ipotetico campione che sarebbe dovuto partire alla volta delle spiagge dell’Honduras con diversi nomi dati per papabili come quello di Nicola Ventola. Tutto sfumato o semplicemente una chiacchiera, visto che sarà Abdelkader Mohamed Ghezzal a partire per l’Isola dei Famosi 2019 in partenza da giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5.

“Parto per fare un’esperienza di vita”

All’età di 34 anni e dopo aver appeso le scarpette di calcio al chiodo, Abdelkader Mohamed Ghezzal è pronto a ricostruirsi una nuova carriera, questa volta nel mondo della televisione. L’ex calciatore del Parma, oggi procuratore sportivo, sarà uno dei concorrenti naufraghi della quattordicesima edizione del reality show. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni l’ex campione ha dichiarato di voler partire “per fare un’esperienza di vita”. Non solo, Abdelkader ha precisato che non teme nulla e nessuno. Non ha paura del mare, né tantomeno della foresta o dei mosquitos, ma la sua più grande paura è una sola: “se stesso”. Tralasciando il timore di come possa reagire a questa avventura, l’ex bomber ha sottolineato che più di tutto sentirà la mancanza del cibo e che porterà sull’Isola la sua innata simpatia. Per sopravvivere l’ex calciatore ha dichiarato che punterà solo sul suo carattere. Pregi e difetti? Tra i primi rientra sicuramente la gentilezza, mentre si augura che il suo carattere possa piacere a tutti gli altri naufraghi!

Chi è Abdelkader Mohamed Ghezzal

Abdelkader Ghezzal è nato in Francia da genitori algerini. Inizia la sua carriera agonistica nel Vaulx en Velin per poi crescere presso il settore giovanile del Lione. Successivamente passa al St. Priest dove gioca ben due campionati: la serie National e il Championnat de France Amateurs-CFA. Durante questi anni viene notato dal Crotone che, sotto consiglio di Sébastien Piocelle, lo acquistando. Il calciatore arriva così in Italia nel 2005 per giocare col Crotone dove disputa sei match per l’allenatore Gustinetti. Poi viene ceduto alla Biellese dove mette a segno ben 9 reti in 2 partite. La stagione dopo viene ceduto alla Pro Sesto in C1 dove mette a segno per 13 goal. Nella stagione 2007-08 torna al Crotone dove segna ben 20 reti diventando vice-capocannoniere del girone B della C1. Durante la sua carriera ha giocato col Bari, Cesena, Levante, Latina, Parma e concluso la sua attività sportiva nella stagione 2015-2016 a Como.



