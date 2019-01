Alba Parietti/ “Perché a Sanremo Bisio guadagnerà più di Virginia Raffaele?” (Isola dei Famosi 2019)

L’avventura di Alba Parietti all’Isola dei Famosi 2019 non ha ancora avuto inizio, ma la diva, che negli ultimi giorni si è confrontata con alcuni fra i temi più scottanti del nostro paese, ha già ampiamente dimostrato di essere la persona giusta per il ruolo da opinionista. Qualche giorno fa si è infatti scagliata duramente contro Lorella Cuccarini, rea di aver preso le difese dell’operato del vicepremier Matteo Salvini sul tema dell’immigrazione. Pungente, sagace e acuta, la Parietti è pronta quindi a calarsi nel ruolo di opinionista nel salotto di Alessia Marcuzzi, dove non rinuncerà a bacchettare i concorrenti e ad alimentare ogni polemica in grado di dare nuova linfa al reality. La showgirl è infatti destinata a dare una ventata di aria fresca a un format che si rinnova ormai da moltissime stagioni: forse per questo tutti i suoi fan non vedono l’ora di vederla all’opera.

SUI SOCIAL HA INIZIO IL COUNT DOWN

In vista della sua nuova avventura come opinionista all’Isola dei Famosi 2019, Alba Parietti ha dato appuntamento al pubblico di Canale 5 attraverso i suoi profili social. “Da giovedì 24 gennaio su Canale 5 per 12 settimane sarò opinionista con Alda D’Eusanio, in studio con la Presentatrice magica, strepitosa @alessiamarcuzzi. Mercoledì – ricorda poi la showgirl – vi aspetto con Piero Chiambretti @mediaset_rete4 al La Repubblica delle Donne”. Sul suo profilo Instagram la Parietti ha inoltre dato il via a un breve count down, anche se non mancano i commenti avvelenati dei suoi haters. “Senza trucco non la riconosco proprio, ma è lei?”, “Botox?”, e ancora: “Senza trucco sei un po’ ce***”. Non mancano, però, le risposte dei suoi follower, Certi che i suoi interventi in studio saranno impeccabili: “Bellissima, tutta invidia chi ti critica”, “Donna sensibile e intelligente, piena di personalità, a parte la bellezza indiscutibile […] Ti aspettiamo Alba!”.

ALBA PARIETTI, “CREDO CHE SIA GIUNTA L’ORA DI INTERROGARSI SUL GENDER PAY GAP”

Alba Parietti ne ha per tutti: a pochi giorni dal suo debutto come opinionista dell’Isola dei Famosi 2019 si è scagliata contro i cachet del prossimo Festival di Sanremo. Al centro della polemica sollevata dalla showgirl non vi è, però, l’entità dei compensi, ma la disparità di trattamento tra uomo ed donna. “Non voglio parlare di cifre, anche se appaiono verosimili, ma di proporzioni – ha rivelato la Parietti all’AdnKronos – Francamente a me scandalizza di più leggere che Virginia Raffaele, sulla quale conoscendola poggerà una parte importantissima dello show sanremese, prenderà un cachet notevolmente inferiore rispetto al suo collega Bisio, che pure ammiro e stimo moltissimo”. La diva si riferisce in particolare ai 450 mila euro percepiti dall’attore contro i 350 dell’imitatrice, una scelta a suo dire poco equa: ” Credo che sia giunta l’ora di interrogarsi sul tema del gender pay gap, sulla disparità di compensi tra uomini e donne, anche in tv”.



