Alda D’Eusanio/ “Sarò spontanea, dirò sempre quello che penso” (Isola dei Famosi 2019)

La nuova avventura di Alda D’Eusanio riparte questa sera dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019. La celebre conduttrice sarà infatti una delle due opinioniste che, a partire da questa sera, presenzieranno a ogni puntata del reality show. Tuttavia, conferma la D’Eusanio a Nuovo Tv, entrare a far parte dello show di punta di Canale 5 è stata “una sorpresa”, dal momento che mai avrebbe “immaginato di essere chiamata” per un ruolo televisivo così importante: “Esco da cinque anni di difficoltà dopo il coma e per me è un miracolo già essere tornata a lavorare”, svela la conduttrice nel corso dell’intervista. Già opinionista nei principali salotti televisivi, tra i quali quello di Piero Chiambretti con CR 4 – La repubblica delle donne, la D’Eusanio ha già dimostrato di non avere peli sulla lingua e negli ultimi mesi non ha risparmiato frecciatine ai personaggi più in vista del mondo del gossip.

ALDA D’EUSANIO, “DARÒ FILO DA TORCERE…”

Alda D’Eusanio non ha dubbi: all’Isola dei Famosi 2019 commenterà e sorveglierà l’operato dei naufraghi in Honduras senza fare sconti a nessuno. Nel corso delle puntate ha infatti intenzione di stuzzicare e punzecchiare i concorrenti meritevoli di un rimprovero, senza mai risparmiare frecciatine avvelenate e commenti al vetriolo. La sua dote principale sarà però la sincerità,con la quale ha intenzione di affrontare tutti i dibattiti: “Cosa vi dovete aspettare da me? Spontaneità. Dirò sempre quello che penso, sarò quella che darà voce un po’ ai sentimenti dei telespettatori e penso che mi abbiano scelta e voluta proprio per il mio modo di essere”, rivela l’opinionista in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Nella nuova avventura la D’Eusanio sarà inoltre affiancata da Alba Parietti, alche lei dotata di una forte personalità e determinata a non concedere sconti a nessuno. Come se la caveranno?

“CON ALBA PARIETTI NESSUNA RIVALITÀ”

“Non conosco Alba personalmente, ma la stimo molto per intelligenza, professionalità e bellezza”, rivela Alda D’Eusanio in un’intervista concessa a Nuovo Tv in occasione della presentazione dell’Isola dei Famosi 2019. La conduttrice conferma inoltre che fra loro, a dispetto dei tanti pettegolezzi diffusi in rete negli ultimi giorni, non ci saranno né invidie né contrasti, dal momento che, dopo il problema di salute che l’ha allontanata per molti anni dal piccolo schermo, oggi non ha alcuna intenzione di cedere alle provocazioni: “Rivalità tra primedonne? Ma per carità, quali polemiche e rivalità. Alba Parietti è una donna con la testa, molto preparata, e poi io – conferma la D’Eusanio – dopo i problemi che ho avuto e l’esclusione dalla Rai, non ho tempo per le chiacchiere inutili, ma solo per divertirmi e far divertire il pubblico”, si legge nell’intervista concessa a pochi giorni dal suo debutto su Canale 5.



