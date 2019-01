ALESSIA MARCUZZI/ “Sarà un’isola piratesca, la prova più dura? Quella mentale…” (Isola dei Famosi 2019)

Alessia Marcuzzi non sta più nella pelle: fra poche ore, per la quinta volta nella sua carriera, sarà al timone dell’Isola dei Famosi 2019. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione del format? “Sarà un’isola piratesca – ha raccontato la conduttrice a La Stampa nel corso della conferenza per la presentazione del reality, “con quest’anno abbiamo voluto immaginarci la leggenda dei pirati e il fatto che sull’isola si possa nascondere un tesoro”. La Marcuzzi, pur mantenendo un certo riserbo sulle dinamiche, ha inoltre anticipato a Tvblog.it una serie di novità che il pubblico scoprirà passo passo, anche se l’isola, così come accade ogni anno, “è fatta di storie dei concorrenti e di quello che accade live”. Spazio quindi alle sorprese e alle dinamiche scaturite dalla convivenza forzata dei naufraghi, con la consapevolezza che l’avventura in Honduras “rimane comunque un’esperienza particolare per tutti i concorrenti”.

ALESSIA MARCUZZI, “LA PROVA PIÙ DIFFICILE? QUELLA MENTALE”

A un passo dal debutto dell’Isola dei Famosi 2019, Alessia Marcuzzi ha svelato alcuni aspetti dei vip che accettano di partecipare al reality. “Per i concorrenti è una prova dura”, ha annunciato la conduttrice a La Stampa e questo soprattutto perché, nel momento esatto in cui sbarcano sulle Cayos Cochinos, “si spogliano di tutti i loro vestiti in tutti i sensi, ma anche mentalmente”. Secondo la Marcuzzi, infatti, il fatto di essere “persone che hanno avuto tanto dalla televisione” fa sì che siano più propensi “a spogliarsi di tutto”, riferendosi in particolare ai tanti filtri che molto spesso li accompagnano in tv; per quanto riguarda invece la prova più complicata, ha annunciato la padrona di casa, la vera difficoltà non è la rinuncia del cibo, bensì la convivenza forzata con altri naufraghi: “Una persona parte, magari ha un carattere morbidissimo, accomodante – ha ricordato la conduttrice – poi si trova con persone completamente diverse, culture completamente diverse dalla lor e diventa un’altra”.

“ECCO PERCHÉ NON SONO STUFA DEI REALITY”

Ormai da molti anni, Alessia Marcuzzi è al timone dei reality più importanti di Mediaset. Da qualche tempo padrona di casa indiscussa dell’Isola dei Famosi, in passato ha condotto con successo diverse edizioni del Grande Fratello. L’entusiasmo, conferma però la Marcuzzi, è sempre lo stesso, dal momento che il reality, con tutte le sue dinamiche sempre nuove e tutte da scoprire, “non ti può stufare”: “È fatto di persone, è fatto di storie, è fatto di cose che succedono live, in onda – ha confermato la conduttrice a La Stampa – tu hai una scaletta, hai un canovaccio, ma in realtà poi quello che succede davvero è quello che succede in studio e lì”. Il bello della diretta è infatti che “può succedere una cosa da noi, può succedere una cosa sull’isola”, e allo stesso tempo è importante “seguire quello che sta raccontando l’isola in quel momento”.



