ALVIN/ Inviato e talpa: “Sta raccogliendo informazioni e indiscrezioni…” (Isola dei Famosi 2019)

Alvin torna all’Isola dei Famosi 2019 nel ruolo di inviato, anche se di recente, a causa di una serie di indizi seminati sul web, è stata diffusa la notizia che il suo ruolo fosse quello di naufrago. Il conduttore, dopo diverse stagioni al timone dei concorrenti in Honduras, è partito infatti alla volta di Cayos Cochinos come un naufrago qualunque, ma la notizia ha fatto storcere il naso a parecchi telespettatori, ormai da due edizioni convinti che il posto più gusto per lui fosse proprio quello alla conduzione. I recenti sviluppi hanno però portato alla luce una verità differente: in attesa di riprendere in mano il timone dello show, l’inviato ha operato in missione segreta in veste di talpa. In Honduras, infatti, i naufraghi non sanno ancora che Alvin sarà il nuovo inviato: quali segreti riuscirà a carpire nelle operazioni sotto copertura?

ALVIN, STASERA TUTTA LA VERITÀ SULL’INVIATO

La fake news sullo sbarco di Alvin all’Isola dei Famosi 2019 in qualità di naufrago, era uno scherzo architettato dalla produzione per carpire i segreti dei concorrenti e la candid, probabilmente ideata per aggiungere un pizzico di pepe alla nuova edizione, ha avuto una diffusione senza precedenti: oggi, sui principali settimanali di tv, il conduttore compare infatti nel cast dei protagonisti. In un’intervista concessa a tv sorrisi e Canzoni poco prima della partenza, l’inviato ha spiegato in particolare che la sua dote più interessante è “l’onestà”, mentre solo pochi giorni fa ha confermato a Verissimo di essere “pronto a vivere” per la prima volta la sua “esperienza da naufrago”. Ma come reagiranno i concorrenti quando questa sera, nel bel mezzo della prima puntata, scopriranno che per tutte queste settimane si è preso gioco di loro?

LA SCATOLA DEGLI ABBRACCI

Anche se non sarà un naufrago a tutti gli effetti, Alvin passerà molte settimane in Honduras lontano dalla sua famiglia. Il ruolo da inviato dell’Isola dei Famosi 2019 gli consentirà maggiori libertà rispetto a quelle dei concorrenti, ma, in ogni caso, la mancanza dei suoi cari si farà sentire e non poco. A confermarlo è stato lo stesso conduttore, che tuttavia, in un’intervista rilasciata a Verissimo, ha rivelato di aver adottato un piccolo stratagemma per far sì che i suoi bambini non avvertano in maniera eccessiva la sua mancanza: “Mia moglie ha avuto un’idea geniale – ha dichiarato il conduttore nel salotto di Silvia Toffanin – ha fatto la scatola degli abbracci e quando non riuscirò ad abbracciarli di persona, i piccoli potranno tirarne fuori uno”. Ad attenderlo a casa ci saranno infatti i suoi due bambini Tommee e Ariel, nati dal legame con Kali Wilkes.



