Amici 18 / Timor Steffens ammonisce i ragazzi e manda in sfida Gianmarco: “C’è gente senza talento”

Non si arresta la protesta dei ragazzi di Amici 18. Gli allievi, sia di ballo che di canto, continuano a rifiutare ogni lezione con i professori che non appoggiano la loro posizione. Le uniche ad essere e rimanere al loro fianco sono Alessandra Celentano e Veronica Peparini; per il resto tutti appoggiano Timor Steffens che non cambia idea su Marco Alimenti. Non solo l’insegnante di Hip hop conferma di volerlo fuori dalla scuola ma ha avviato anche dei casting al fine di trovare ballerini per lui talentuosi e meritevoli di entrare nella scuola di Amici. Intanto è sempre Timor ad essere molto indispettito dal comportamento degli allievi che rifiutano di fare lezione. Per questo ha deciso di parlare con tutti e replicare alla loro protesta. “Questo show del ‘fammi studiare’ che avete fatto, mi ha fatto riflettere. Sono un po’ confuso: io vengo qui a scuola e voi vi rifiutate di fare lezione?” chiede Timor, che continua “Poi vi ricordo che questa non è una scuola normale ma una scuola molto speciale e i casting sono sempre aperti. Io ho solo seguito le regole”.

GIANMARCO IN SFIDA: LA DECISIONE DI TIMOR

Per Timor Steffens, non è soltanto Marco Alimenti a meritare l’eliminazione dalla scuola di Amici 18. “Voglio anche dirvi che ci sono delle persone nella scuola il cui talento è ancora incerto. – ammette infatti l’insegnante, che continua – Tipo Gianmarco. Sei un ballerino di latino ma non sono certo del tuo talento.” Così svela la sua idea: “Durante i provini abbiamo trovato un ballerino di latino molto forte, è per questo che tu ti sfiderai con lui. Non sarò io a giudicarti ma un giudice esterno, perché io voglio essere totalmente imparziale.” Lo sfidante di Gianmarco è Samuel Santarelli, che il ballerino titolare già conosce perché sfidato in varie gare di ballo latino. Sabato, in diretta, assisteremo quindi a questa sfida oltre che al tentativo di Marco Alimenti di essere riammesso nella scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA